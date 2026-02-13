El Banco Nación sorprendió al anunciar el precio del dólar para después de los feriados de Carnaval

El Banco Nación confirmó cuál será el precio del dólar el miércoles 18 de febrero, luego de que hayan pasado los feriados de carnaval y se retome la actividad cambiaria.
La sorpresa llegó por el lado de que la confirmación se dio con tantos días de anticipación y en esto tiene mucho que ver que no habrá actividad cambiaria durante el fin de semana largo.
En la última semana, el dólar ha mostrado una tendencia a la baja, llegando a precios que no se veían hace semanas, lo que fue clave para determinar el precio de la moneda norteamericana para el día posterior a los feriados de Carnaval.
El precio del dólar en el Banco Nación el miércoles 18 de febrero, después de los feriados de Carnaval
Según lo dispuesto por el Banco Nación, el precio del dólar este miércoles 18, cuando la entidad abra sus puertas después de los feriados correspondientes a Carnaval será de $1.415.
En tanto, el resto de las entidades bancarias venderán el dólar al siguiente precio:
- Banco Galicia: $1.420
- Banco ICBC: $1.420
- Banco BBVA: $1.420
- Banco Supervielle: $1.425
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.418
- Banco Patagonia: $1420
- Banco Hipotecario: $1.425
- Banco Santander: $1.420
- Brubank: $1.413
- Banco Credicoop: $1.420
- Banco Macro: $1.425
- Banco Piano: $1.420
- Banco de Comercio: $1.415
Dónde se pueden comprar dólares además de los bancos
No solo en las entidades bancarias se pueden comprar dólares; las billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá también lo permiten a precios muy similares.
Otra opción es usar aplicaciones de criptomonedas y comprar dólares digitales y finalmente, aún es otra opción adquirirlos en el mercado informal.