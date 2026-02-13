El Banco Nación sorprendió al anunciar el precio del dólar para después de los feriados de Carnaval

banco nacion, precio del dolar.jpg

El precio del dólar en el Banco Nación el miércoles 18 de febrero, después de los feriados de Carnaval

Según lo dispuesto por el Banco Nación, el precio del dólar este miércoles 18, cuando la entidad abra sus puertas después de los feriados correspondientes a Carnaval será de $1.415.

En tanto, el resto de las entidades bancarias venderán el dólar al siguiente precio:

Banco Galicia: $1.420

Banco ICBC: $1.420

Banco BBVA: $1.420

Banco Supervielle: $1.425

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.418

Banco Patagonia: $1420

Banco Hipotecario: $1.425

Banco Santander: $1.420

Brubank: $1.413

Banco Credicoop: $1.420

Banco Macro: $1.425

Banco Piano: $1.420

Banco de Comercio: $1.415

El dólar blue subió fuerte para acercarse al oficial, en una jornada marcada por la condena a Cristina Kirchner y las medidas del BCRA

Dónde se pueden comprar dólares además de los bancos

No solo en las entidades bancarias se pueden comprar dólares; las billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá también lo permiten a precios muy similares.

Otra opción es usar aplicaciones de criptomonedas y comprar dólares digitales y finalmente, aún es otra opción adquirirlos en el mercado informal.