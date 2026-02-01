Banco Nación MODO: ahorro de $60.000 en combustibles durante febrero

¿Cuánto dinero en combustible debo cargar para ahorrar $15.000?

El reintegro de la promo tiene un tope máximo de $15.000 por cliente (considerando su CUIT) a lo largo de cada mes calendario, por petrolera. Para acceder sin mayores problemas a este descuento hay que cargar al menos $50.000, siempre durante los viernes de febrero, ya que en los demás días de la semana la promoción no tiene validez.

Para obtener el beneficio en la estación de servicio, es necesario escanear el código QR de MODO que proporcionará el empleado del comercio expendedor de combustibles adherido y -en el teléfono celular- seleccionar las tarjetas participantes (crédito de VISA y Mastercard), ya que no aplica para pagos realizados con saldo en cuenta o tarjeta de débito.

Banco Nación combustibles Tanque lleno para ahorra con BNA+ y MODO.

Más allá de que el descuento es mensual (y se puede usar un solo día de la semana del mes de febrero), existe la posibilidad de cargar en estaciones de cuatro petroleras distintas y de esta manera se pueden ahorrar hasta $60.000 por mes, siempre que se aprovechen todos los descuentos.

La forma de devolución establece que la acreditación del reintegro se efectuará dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra.

Si se utilizara más de un medio de pago, el reintegro se aplicará hasta alcanzar el tope mencionado. Además, en caso de compras efectuadas por titulares adicionales de la tarjeta, estos deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el beneficio.