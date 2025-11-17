Arranca una semana con descuentos de hasta 40% en supermercados mayoristas de Mendoza

El contexto justifica la nueva apuesta. Estimaciones privadas indican que durante el primer semestre del 2025 las ventas de los súper mayoristas cayeron 5,4%.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, OCTUBRE 17: Los precios mayoristas aumentaron en septiembre un 4,2% a raíz del impacto de la devaluación producida tras las PASO y acumularon en el año una suba del 40%. Foto NA: DANIEL VIDES Alimentos y bebidas, limpieza, higiene y perfumería son parte de la semana de descuentos en distintos supermercados mayoristas

Qué súper mayoristas de Mendoza ofrecerán descuentos

Del Black Week de mediados de mayo participaron más de 190 comercios, tanto físicos como de venta online, de todo el país. Y con una oferta diversa de precios rebajados y cuotas sin interés en alimentos, bebidas, higiene, perfumería y limpieza.

En Mendoza adhieren a la semana de descuentos Basualdo, Buj Mayorista, Yaguar, Maxiconsumo, Segal, Makro y Oscar David, con presencia en zona metropolitana. Y la cadena La Yunta, con base en San Rafael y 35 sucursales en la zona Sur.

Para CADAM, el Black, que se extiende hasta el domingo 23 “es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo”, en el cual cada comercio puede definir libremente sus estrategias promocionales.

Asimismo, indicaron que “inspirado en el concepto de los populares eventos “Black”, se espera que las cuentas en “rojo” pasen a “negro” en los balances”.

supermercado mayorista oscar david devaluacion aumento precio.jpg Son 8 los mayoristas que buscan recuperar ventas con promociones varias. Imagen ilustrativa. Foto: Paula Jalil/ Radio Nihuil

El pedido de los mayoristas: "Urgente reforma laboral y fiscal"

Los empresarios buscan así revertir los magros resultados en ventas de la primera mitad del año. Y lograr, admiten, un efecto multiplicador en la cadena: desde el fabricante al distribuidor y mayorista, hasta comercios de cercanía y el consumidor final.

En este marco, CADAM expuso que “con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, los comerciantes necesitan una urgente reforma fiscal y laboral".

Al respecto, la cúpula de la cámara mayorista argumentó la necesidad de "terminar con aportes obligatorios innecesarios que encarecen la contratación de personal, no benefician al trabajador y se trasladan a precios”.