Desde este lunes 17 y durante toda la semana, los supermercados mayoristas ofrecerán precios rebajados y descuentos de hasta 40%. La inciativa, llamada Black Week, incluye al menos a 8 cadenas de Mendoza.
Arranca una semana con descuentos de hasta 40% en supermercados mayoristas de Mendoza
Arranca este lunes 16 y hasta el domingo 23. Participan 8 cadenas de mayoristas de Mendoza, y es la segunda semana de descuentos en supermercados desde mayo
La semana de precios rebajados en los súper llega después del siempre movilizante Cyber Monday. Pero no es la primera del año: en mayo los mayoristas habían encarado su primer Hot Sale con un objetivo similar: tonificar sus ventas.
Según indicaron desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), está “dirigida tanto al público general como a comercios de proximidad”, con promociones de hasta el 40% en una amplia variedad de productos.
El contexto justifica la nueva apuesta. Estimaciones privadas indican que durante el primer semestre del 2025 las ventas de los súper mayoristas cayeron 5,4%.
Qué súper mayoristas de Mendoza ofrecerán descuentos
Del Black Week de mediados de mayo participaron más de 190 comercios, tanto físicos como de venta online, de todo el país. Y con una oferta diversa de precios rebajados y cuotas sin interés en alimentos, bebidas, higiene, perfumería y limpieza.
En Mendoza adhieren a la semana de descuentos Basualdo, Buj Mayorista, Yaguar, Maxiconsumo, Segal, Makro y Oscar David, con presencia en zona metropolitana. Y la cadena La Yunta, con base en San Rafael y 35 sucursales en la zona Sur.
Para CADAM, el Black, que se extiende hasta el domingo 23 “es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo”, en el cual cada comercio puede definir libremente sus estrategias promocionales.
Asimismo, indicaron que “inspirado en el concepto de los populares eventos “Black”, se espera que las cuentas en “rojo” pasen a “negro” en los balances”.
El pedido de los mayoristas: "Urgente reforma laboral y fiscal"
Los empresarios buscan así revertir los magros resultados en ventas de la primera mitad del año. Y lograr, admiten, un efecto multiplicador en la cadena: desde el fabricante al distribuidor y mayorista, hasta comercios de cercanía y el consumidor final.
En este marco, CADAM expuso que “con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, los comerciantes necesitan una urgente reforma fiscal y laboral".
Al respecto, la cúpula de la cámara mayorista argumentó la necesidad de "terminar con aportes obligatorios innecesarios que encarecen la contratación de personal, no benefician al trabajador y se trasladan a precios”.