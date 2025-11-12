Con Cuenta DNI del Banco Provincia ahorrá sin tope con devolución en el acto los jueves, viernes y sábados

La billetera virtual del Banco Provincia, denominada Cuenta DNI, ofrece un importante descuento en distintas cadenas de un reconocido supermercado y los usuarios e interesados en esta promoción pueden acceder al beneficio los jueves, viernes y sábados obteniendo un ahorro del 20% sin tope de reintegro y con devolución en el acto.
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés ahorrar en la compra del supermercado sin tope de descuento y con devolución en el acto. Aplican exclusiones
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
Cuenta DNI del Banco Provincia: reintegro del 20% en Changomás
El beneficio "Ahorrá en Changomás" está disponible todos los jueves, viernes y sábados en las sucursales de la reconocida cadena de supermercado, explica el Banco Provincia en su página web. El ahorro del 20%, se toma solamente con Cuenta DNI y es sin tope de reintegro y con devolución en el acto. La promoción aplica excepciones.
Los puntos a tener en cuenta para ahorrar las distintas cadenas de Changomás son:
- El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja
- Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial
- El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales
- Aplican exclusiones
El beneficio del Banco Provincia con Cuenta DNI no es válida para cajas de autocobro, no es acumulable con otras promociones vigentes y solo para consumo familiar.
Exclusiones del reintegro del 20% en Changomás con Cuenta DNI
La promoción "Ahorrá en Changomás" del Banco Provincia con Cuenta DNI excluye los siguientes productos:
- Carnes vacunas, granja y pollo
- Aceite comestible, aceite de girasol (Natura, Cañuelas, Pureza, Cocinero, Lira) y aceite de oliva (Olivita, Morixe, Zuelo, Nucete, Cocinero)
- Frutas, verduras y banana
- Leche fresca, leche entera (La Serenísima), manteca y azúcar (Ledesma)
- Fideos (Soyarroz) y atún (check)
- Electro y productos y servicios de Más autocenter
- Están exceptuadas las bodegas Esmeralda (Angélica Zapata, DV Catena, El Enemigo), Chandon (Latitud 33, Baron B, Mercier, Terrazas, Altos del Plata, Valmont, Clos, Veuve Clicquot, Moet), La Rural (Rutini, Trumpeter, San Felipe) y Luigi Bosca.
Las sucursales de Hiper Changomás y Changomás que aplican el descuento del 20% de ahorro son:
- 3 de febrero
- Alte. Brown
- Avellaneda
- Avellaneda (Sarandí)
- Bahía Blanca
- Campana
- Caseros
- Claypole
- González Catán
- Av. Constituyentes
- Hurlingham (Av. Vergara)
- Hurlingham (Av. Villegas),
- José C. Paz
- Junín
- La Plata
- La Tablada
- Laferrere
- Lanús
- Lomas de Zamora
- Luján
- Malvinas Argentina
- Mataderos
- Moreno
- Moreno Deerqui
- Moreno Shopping
- Morón
- Olavarría
- Pergamino
- Pilar
- Quilmes
- San Fernando
- San Justo
- San Martín
- San Vicente
- Tigre
- Viedma
- Incluye tienda punto mayorista: Quilmes