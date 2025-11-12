Con Cuenta DNI del Banco Provincia ahorrá sin tope con devolución en el acto los jueves, viernes y sábados

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-promociones-noviembre La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Cuenta DNI del Banco Provincia: reintegro del 20% en Changomás

El beneficio "Ahorrá en Changomás" está disponible todos los jueves, viernes y sábados en las sucursales de la reconocida cadena de supermercado, explica el Banco Provincia en su página web. El ahorro del 20%, se toma solamente con Cuenta DNI y es sin tope de reintegro y con devolución en el acto. La promoción aplica excepciones.

Los puntos a tener en cuenta para ahorrar las distintas cadenas de Changomás son:

El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja

Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial

El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales

Aplican exclusiones

El beneficio del Banco Provincia con Cuenta DNI no es válida para cajas de autocobro, no es acumulable con otras promociones vigentes y solo para consumo familiar.

Exclusiones del reintegro del 20% en Changomás con Cuenta DNI

La promoción "Ahorrá en Changomás" del Banco Provincia con Cuenta DNI excluye los siguientes productos:

Carnes vacunas, granja y pollo

Aceite comestible, aceite de girasol (Natura, Cañuelas, Pureza, Cocinero, Lira) y aceite de oliva (Olivita, Morixe, Zuelo, Nucete, Cocinero)

Frutas, verduras y banana

Leche fresca, leche entera (La Serenísima), manteca y azúcar (Ledesma)

Fideos (Soyarroz) y atún (check)

Electro y productos y servicios de Más autocenter

Están exceptuadas las bodegas Esmeralda (Angélica Zapata, DV Catena, El Enemigo), Chandon (Latitud 33, Baron B, Mercier, Terrazas, Altos del Plata, Valmont, Clos, Veuve Clicquot, Moet), La Rural (Rutini, Trumpeter, San Felipe) y Luigi Bosca.

