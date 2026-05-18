Colocar una esponja adentro del mate: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué se recomienda colocar una esponja adentro del mate

Cuando terminamos de cebar y lavamos el recipiente, la tendencia natural es darlo vuelta sobre la mesada o el secaplatos para que escurra. Sin embargo, al apoyar la boca del mate sobre una superficie lisa, se genera un efecto que impide la circulación del aire.

La humedad queda atrapada en el interior y, al tratarse de un material poroso como la calabaza, el agua es reabsorbida. Este ambiente oscuro, húmedo y sin oxígeno es el escenario ideal para la proliferación de hongos y bacterias y la aparición de malos olores.

esponjas Con una esponja, puedes evitar que tu mate se pudra o se rompa.

Para evitar esto último, es por eso que se recomienda el hecho de colocar una esponja adentro del mate. En lugar de que las gotas de agua queden estancadas en los bordes y el fondo, la esponja actúa absorbiendo el exceso de líquido de manera directa.

Al no apoyarse directamente la madera o calabaza contra la mesada, se crean canales de aire que permiten que el interior del mate respire de forma constante, evitando que tu ejemplar se dañe.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero