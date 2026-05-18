Colocar una esponja adentro del mate: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Tomar mate es un ritual diario para millones de personas, pero mantener el recipiente en perfectas condiciones puede convertirse en un verdadero desafío, sobre todo para quienes eligen los modelos de calabaza y madera. Por fortuna, pueden recurrir a diferentes trucos caseros para ayudarlos a cumplir este objetivo.
En este sentido, deben saber que uno de estos elementos es la esponja de lavar los platos, la cual puede ser útil siempre y cuando se use a la hora del secado.
Por qué se recomienda colocar una esponja adentro del mate
Cuando terminamos de cebar y lavamos el recipiente, la tendencia natural es darlo vuelta sobre la mesada o el secaplatos para que escurra. Sin embargo, al apoyar la boca del mate sobre una superficie lisa, se genera un efecto que impide la circulación del aire.
La humedad queda atrapada en el interior y, al tratarse de un material poroso como la calabaza, el agua es reabsorbida. Este ambiente oscuro, húmedo y sin oxígeno es el escenario ideal para la proliferación de hongos y bacterias y la aparición de malos olores.
Para evitar esto último, es por eso que se recomienda el hecho de colocar una esponja adentro del mate. En lugar de que las gotas de agua queden estancadas en los bordes y el fondo, la esponja actúa absorbiendo el exceso de líquido de manera directa.
Al no apoyarse directamente la madera o calabaza contra la mesada, se crean canales de aire que permiten que el interior del mate respire de forma constante, evitando que tu ejemplar se dañe.
Paso a paso: cómo realizar este truco casero
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Vaciá y enjuagá: retira la yerba usada y enjuagá el mate únicamente con agua tibia. Evitá el uso de detergentes si es de material orgánico.
Secado previo: pasale una servilleta de papel por dentro para quitar el grueso de la humedad.
Colocá la esponja: introducí un pedazo de esponja seca en la boca del mate. No es necesario presionarla al fondo; basta con que tape la apertura.
Inclinación: dejalo reposar de costado o boca abajo. En pocas horas, notarás que el interior está completamente seco y libre de bacterias.