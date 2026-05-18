Vinagre en el termo del mate: qué significa este truco y cuáles son sus beneficios

Cuando leemos que el vinagre sirve para limpiar y desinfectar muchas cosas, es cierto. Este ingrediente antiguo posee beneficios ácidos y abrasivos que logran eliminar todo tipo de mancha, pegote, resto de sarro, moho y algunos tipos de bacterias.
Poner vinagre en el termo del mate no tiene nada que ver con la bebida, o por lo menos no directamente. Este truco puede servir para solucionar un problema muy frecuente entre quienes toman mate a diario.
Antes de realizar cualquier procedimiento con vinagre, hay que conocer al ingrediente, sus contradicciones, usos y recomendaciones. El vinagre es un ácido natural que se puede conseguir en dos versiones, una fermentada clásica y una destilada. La segunda es la menos común y la que se utiliza únicamente para limpiar, ya que posee una acidez más potente y es un producto mucho más concentrado.
Para cualquier truco de limpieza conviene usar vinagre destilado rebajado con agua. Para cualquier truco de cocina o receta, solo se puede usar vinagre de alimentos fermentados. Una regla muy importante que no puedes dejar pasar.
Colocar vinagre en el termo del mate: ¿para qué se usa este truco?
El mate es la bebida nacional y el compañero individual de casi todo argentino. Tomamos mate desde que nos levantamos hasta que llega la noche, cuando preparamos la cena con un termo en el brazo y el mate en la mano. Existen dos grandes grupos de personas: los que toman mate directo de la pava y los que siempre colocan el agua caliente en el termo.
Sea cual sea el caso, en ambos objetos se corre el mismo riesgo o surge el mismo problema: los sedimentos de sarro acumulado que deja el agua. Seguro has notado que el pico de tu termo o la pava del mate tienen en el borde, en las paredes y en el fondo unas manchas blancas muy pegadas.
El sarro aparece en los metales cuando los minerales presentes en el agua se concentran en las paredes del termo. Al calentar agua, se produce una separación entre el vapor o agua en estado gaseoso y los minerales de la misma, principalmente calcio y magnesio.
El sarro como tal no es peligroso para la salud, pero sí puede causar daños en las instalaciones, obstruye cañerías y es poco estético. Y justamente para evitar todo lo anterior es que se puede colocar un poco de vinagre en el termo del mate.
Paso a paso: cómo limpiar el sarro del termo con vinagre
Este truco es muy sencillo. Yo recomiendo realizarlo tanto en termos como en teteras, pavas eléctricas, bombillas e incluso en el mate (sobre todo cuando es de acero).
- Coloca en el termo del mate partes iguales de vinagre blanco y de agua caliente.
- Deja el termo del mate en reposo con vinagre durante toda una noche.
- Coloca en una compotera la tapa del termo abierta y cubierta de vinagre.
- Enjuaga bien para eliminar los restos de vinagre y seca con un papel descartable. Lo ideal es hacerlo mensualmente.