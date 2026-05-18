Vinagre en el termo del mate: qué significa este truco y cuáles son sus beneficios

Antes de realizar cualquier procedimiento con vinagre, hay que conocer al ingrediente, sus contradicciones, usos y recomendaciones. El vinagre es un ácido natural que se puede conseguir en dos versiones, una fermentada clásica y una destilada. La segunda es la menos común y la que se utiliza únicamente para limpiar, ya que posee una acidez más potente y es un producto mucho más concentrado.

Para cualquier truco de limpieza conviene usar vinagre destilado rebajado con agua. Para cualquier truco de cocina o receta, solo se puede usar vinagre de alimentos fermentados. Una regla muy importante que no puedes dejar pasar.

Colocar vinagre en el termo del mate: ¿para qué se usa este truco?

El mate es la bebida nacional y el compañero individual de casi todo argentino. Tomamos mate desde que nos levantamos hasta que llega la noche, cuando preparamos la cena con un termo en el brazo y el mate en la mano. Existen dos grandes grupos de personas: los que toman mate directo de la pava y los que siempre colocan el agua caliente en el termo.

Sea cual sea el caso, en ambos objetos se corre el mismo riesgo o surge el mismo problema: los sedimentos de sarro acumulado que deja el agua. Seguro has notado que el pico de tu termo o la pava del mate tienen en el borde, en las paredes y en el fondo unas manchas blancas muy pegadas.

cebar mate El sarro se pega sobre todo en el pico del termo y el fondo.

El sarro aparece en los metales cuando los minerales presentes en el agua se concentran en las paredes del termo. Al calentar agua, se produce una separación entre el vapor o agua en estado gaseoso y los minerales de la misma, principalmente calcio y magnesio.

El sarro como tal no es peligroso para la salud, pero sí puede causar daños en las instalaciones, obstruye cañerías y es poco estético. Y justamente para evitar todo lo anterior es que se puede colocar un poco de vinagre en el termo del mate.

Paso a paso: cómo limpiar el sarro del termo con vinagre

Este truco es muy sencillo. Yo recomiendo realizarlo tanto en termos como en teteras, pavas eléctricas, bombillas e incluso en el mate (sobre todo cuando es de acero).

termo y sarro El vinagre se puede reutilizar nuevamente en otros trucos.