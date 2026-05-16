Colocar dulce de membrillo dentro del mate: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El ritual del mate es, para muchos, una ciencia exacta que no admite variaciones. Sin embargo, existe un secreto guardado por los cebadores más experimentados, que poco a poco empieza a ganar terreno. Este es, el hecho de colocar dulce de membrillo mezlado con la yerba.
El membrillo pasa a ser la solución perfecta para quienes buscan un equilibrio entre tradición y bienestar. Presta atención a los beneficios que puedes ganar con este sencillo método.
Por qué se recomienda colocar dulce de membrillo adentro del mate
La razón principal por la que se recomienda incorporar este ingrediente es su capacidad para combatir la acidez. La yerba mate, por su naturaleza, puede resultar agresiva para estómagos sensibles debido a su contenido de taninos y cafeína.
Aquí es donde el dulce de membrillo hace su magia, actuando como un suavizante natural. Al disolverse lentamente con el agua caliente, crea una infusión sedosa que protege la mucosa gástrica.
Más allá de los beneficios digestivos, esta sencilla técnica también sirve para prolongar la vida útil de la cebada en cuanto al dulzor, ya que se libera de forma gradual.
Con este truco casero, evitarás el mate lavado, aromatizarás el mate de forma natural, y aportarás fácilmente energía a tu cuerpo. ¿Estás listo para probarlo?
Paso a paso: cómo realizar este truco casero de forma correcta
- Prepará un cubo de dulce de membrillo sólido de 1 cm x 1 cm (no más grande para que no sature).
- Colocá el cubito en el fondo del mate vacío, preferentemente hacia un costado.
- Llená el mate hasta las 3/4 partes, cubriendo el dulce por completo.
- Agitá y dejá la yerba recostada a 45 grados, dejando un "hueco" sobre el sector donde pusiste el dulce.
- Verté un chorrito de agua tibia en el hueco para que el dulce empiece a ablandarse y la yerba se hidrate.
- Introducí la bombilla en el hueco hasta el fondo, buscando que la base quede cerca o sobre el trozo de membrillo.
- Verté el agua caliente (75°C - 80°C) siempre por el mismo hueco.
- No muevas la bombilla en ningún momento para evitar que el dulce ablandado tape los orificios.