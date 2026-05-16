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Para saber: cada cuánto tiempo se deben comprobar las llaves de paso que hay en la casa

Las llaves de paso están en todas las casas y necesitan una revisión cada cierto tiempo para evitar problemas en el hogar

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Para saber: cada cuánto tiempo se deben comprobar las llaves de paso que hay en la casa. Fuente Habitissmo

Para saber: cada cuánto tiempo se deben comprobar las llaves de paso que hay en la casa. Fuente Habitissmo

Seguramente en algún momento de tu vida has escuchado hablar de esa tal llave de paso, pero tal vez nunca te hayas puesto a pensar realmente qué es y cuál es su importante función en cualquier tipo de edificación. Así que si no has revisado nunca las de tu casa, te contamos cada cuánto tiempo se deben comprobar las llaves de paso.

Ideal para saber: cada cuánto tiempo se deben comprobar las llaves de paso que hay en la casa

En cada casa los cuidados no solo tienen que ver con la limpieza, con las paredes, con la pintura o con los muebles, porque en cada una de ellas hay un elemento fundamental al que casi nadie le presta atención, pero es importantísimo para el cuidado del hogar: las llaves de paso.

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Es necesario comprobar el funcionamiento de las llaves de paso porque la cal y sustancias disueltas en el agua se van depositando con el tiempo en v&aacute;lvulas y grifer&iacute;as. Fuente: Fugalia

Es necesario comprobar el funcionamiento de las llaves de paso porque la cal y sustancias disueltas en el agua se van depositando con el tiempo en válvulas y griferías. Fuente: Fugalia

Las llaves de paso son dispositivos, generalmente de metal, de aleación, de polímeros o de materiales cerámicos, que se ponen en cada casa con el fin de abrir o cortar el paso del flujo de agua por una tubería. Estas son fundamentales en la instalación de agua en viviendas y edificaciones de todo tipo.

Bien, ahora lo importante es cada cuánto tiempo es correcto revisarlas. Por lo menos una vez al año es lo ideal, ya que la función de la llave de paso es cortar de forma individual el suministro de agua al baño o a la cocina, sin embargo, comprobar la llave de paso una vez cada dos o tres meses para identificar posibles fugas es lo más recomendable.

Además, es muy importante tenerlas en perfecto estado si no queremos que haya problemas a la hora de arreglarlas, sustituirlas o cambiar cualquier elemento del baño o de la cocina, como un inodoro o una canilla.

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Si revisas la llave de paso y existe goteo, hay que cambiarla por una nueva y m&aacute;s moderna. Fuente: Leroy Merlin

Si revisas la llave de paso y existe goteo, hay que cambiarla por una nueva y más moderna. Fuente: Leroy Merlin

Cómo comprobar una llave de paso

  • Localiza la llave de paso: debe estar antes de la canilla o de la entrada de agua
  • Cérrala y comprueba que no salga el agua
  • Si no cae agua, significa que la llave de paso está bien y cierra el paso del agua. Si por el contrario cae agua, significa que hay una fuga y la llave no está haciendo su función

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