Para saber: cada cuánto tiempo se deben comprobar las llaves de paso que hay en la casa

Las llaves de paso son dispositivos, generalmente de metal, de aleación, de polímeros o de materiales cerámicos, que se ponen en cada casa con el fin de abrir o cortar el paso del flujo de agua por una tubería. Estas son fundamentales en la instalación de agua en viviendas y edificaciones de todo tipo.

Bien, ahora lo importante es cada cuánto tiempo es correcto revisarlas. Por lo menos una vez al año es lo ideal, ya que la función de la llave de paso es cortar de forma individual el suministro de agua al baño o a la cocina, sin embargo, comprobar la llave de paso una vez cada dos o tres meses para identificar posibles fugas es lo más recomendable.

Además, es muy importante tenerlas en perfecto estado si no queremos que haya problemas a la hora de arreglarlas, sustituirlas o cambiar cualquier elemento del baño o de la cocina, como un inodoro o una canilla.

llave de paso (2) Si revisas la llave de paso y existe goteo, hay que cambiarla por una nueva y más moderna. Fuente: Leroy Merlin

Cómo comprobar una llave de paso