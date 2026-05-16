Tuvieron 21 hijos por subrogación: el insólito plan para crear al próximo presidente de EE.UU.

maltrato infantil Guojun Xuan y Silvia Zhang criaban a sus hijos bajo un estricto control.

A partir de esta situación, las autoridades activaron un protocolo de investigación y encontraron que la pareja china ya acumulaba varias denuncias por parte de vecinos, según se informa en el sitio CBS. Muchos sospechaban que la mansión funcionaba como una especie de guardería clandestina, debido a la gran cantidad de niños y al constante movimiento en el lugar. Además, existían denuncias vinculadas al presunto maltrato y a la forma en la que eran tratados los menores.

La pareja tenía más de 21 hijos

Durante la investigación, la Policía descubrió a 15 niños en la casa de la pareja. Otros seis niños, también hijos de la pareja, fueron encontrados al cuidado de familiares y amigos. El más pequeño tenía dos meses y el mayor, 13 años, según informes policiales.

Con el avance de la investigación, las autoridades descubrieron la trama oscura detrás de la pareja. Según denunciaron varias mujeres, el matrimonio utilizaba agencias y contactos en distintos estados para reclutar madres sustitutas. De acuerdo con los testimonios, les aseguraban que no podían tener hijos y que deseaban formar una familia, aunque con el tiempo se descubrió que ya tenían decenas de menores bajo su cuidado.

Mansion en California La pareja vivía con sus 21 hijos en una mansión en California.

Algunas mujeres aseguraron que recibieron información incompleta o directamente falsa durante el proceso. Una de ellas contó que decidió cancelar el acuerdo luego de que la pareja le preguntara si tenía amigas interesadas en gestar para ellos, algo que le generó sospechas inmediatas. Otras denunciaron problemas con los pagos, falta de contacto con los supuestos padres y situaciones extrañas alrededor de los nacimientos.

Guojun Xuan quería ser el padre del próximo presidente de los Estados Unidos

Luego, comenzaron a conocerse detalles sobre las supuestas motivaciones de Guojun Xuan. Según relataron personas cercanas al caso, el hombre soñaba con construir una “gran dinastía familiar” y llegó a expresar que quería convertirse en el padre del próximo presidente de Estados Unidos.

Esa idea habría sido una de las razones detrás de la enorme cantidad de hijos nacidos mediante vientres subrogados. Los niños vivían bajo estrictas reglas de control, eran entrenados en el jardín, sometidos a violencia dentro de la vivienda, cuidados principalmente por niñeras, e incluso debían hace fila para ir al baño.

Guojun Xuan y Silvia Zhang Las autoridades le prohibieron a Zhang y Xuan revincularse con los menores por el momento.

Mientras la causa avanza, la Justicia de Estados Unidos mantiene a todos los menores alejados de la pareja. Los niños fueron separados y distribuidos en diferentes familias de acogimiento bajo supervisión estatal, mientras organismos de protección infantil evalúan cada situación particular.

Recientemente, las autoridades les prohibieron revincularse con los menores por el momento.