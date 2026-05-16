Tuvieron 21 hijos por subrogación: el insólito plan para crear al próximo presidente de EE.UU.

En una mansión en California vivían 21 niños de corta edad, la gran mayoría tenía 3 años. Eran hijos biológicos de un ex funcionario chino, gestados por subrogación, pero no eran criados como bebés, con el amor y los cuidados que requieren, sino como una especie de ejército. Muchos tenían lesiones y traumas severos que destaparon un sistema perverso.
Silvia Zhang, de 38 años, y su esposo, Guojun Xuan, de 65, fueron investigados y judicializados por las autoridades locales y federales después de que llevar a su hijo pequeño al hospital con una lesión traumática en la cabeza en mayo de 2025.
El bebé de dos meses entró a urgencias con una hemorragia cerebral y se comprobó que había sido zamarreado de forma tal que le produjo la lesión. Los padres esperaron dos días para llevarlo a la sala de emergencias. Zhang y Xuan fueron arrestados bajo sospecha de delito grave de negligencia y maltrato infantil.
A partir de esta situación, las autoridades activaron un protocolo de investigación y encontraron que la pareja china ya acumulaba varias denuncias por parte de vecinos, según se informa en el sitio CBS. Muchos sospechaban que la mansión funcionaba como una especie de guardería clandestina, debido a la gran cantidad de niños y al constante movimiento en el lugar. Además, existían denuncias vinculadas al presunto maltrato y a la forma en la que eran tratados los menores.
La pareja tenía más de 21 hijos
Durante la investigación, la Policía descubrió a 15 niños en la casa de la pareja. Otros seis niños, también hijos de la pareja, fueron encontrados al cuidado de familiares y amigos. El más pequeño tenía dos meses y el mayor, 13 años, según informes policiales.
Con el avance de la investigación, las autoridades descubrieron la trama oscura detrás de la pareja. Según denunciaron varias mujeres, el matrimonio utilizaba agencias y contactos en distintos estados para reclutar madres sustitutas. De acuerdo con los testimonios, les aseguraban que no podían tener hijos y que deseaban formar una familia, aunque con el tiempo se descubrió que ya tenían decenas de menores bajo su cuidado.
Algunas mujeres aseguraron que recibieron información incompleta o directamente falsa durante el proceso. Una de ellas contó que decidió cancelar el acuerdo luego de que la pareja le preguntara si tenía amigas interesadas en gestar para ellos, algo que le generó sospechas inmediatas. Otras denunciaron problemas con los pagos, falta de contacto con los supuestos padres y situaciones extrañas alrededor de los nacimientos.
Guojun Xuan quería ser el padre del próximo presidente de los Estados Unidos
Luego, comenzaron a conocerse detalles sobre las supuestas motivaciones de Guojun Xuan. Según relataron personas cercanas al caso, el hombre soñaba con construir una “gran dinastía familiar” y llegó a expresar que quería convertirse en el padre del próximo presidente de Estados Unidos.
Esa idea habría sido una de las razones detrás de la enorme cantidad de hijos nacidos mediante vientres subrogados. Los niños vivían bajo estrictas reglas de control, eran entrenados en el jardín, sometidos a violencia dentro de la vivienda, cuidados principalmente por niñeras, e incluso debían hace fila para ir al baño.
Mientras la causa avanza, la Justicia de Estados Unidos mantiene a todos los menores alejados de la pareja. Los niños fueron separados y distribuidos en diferentes familias de acogimiento bajo supervisión estatal, mientras organismos de protección infantil evalúan cada situación particular.
Recientemente, las autoridades les prohibieron revincularse con los menores por el momento.