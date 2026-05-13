Colocar una brasa dentro del mate: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Entre los cebadores más experimentados y los fanáticos de la tradición, existe un secreto que pasa de generación en generación. No se trata de la marca de la yerba ni de la temperatura exacta del agua, sino del hecho de colocar una brasa encendida dentro del mate.
Si alguna vez sentiste que tu mate tiene un gusto lavado, ácido o, peor aún, viste manchas blancas en el fondo, entonces este truco casero es para vos.
Por qué se recomienda colocar una brasa dentro del mate: truco casero efectivo
Cuando el ambiente está muy húmedo o cuando cometemos el error de dejar la yerba usada de un día para el otro, la calabaza absorbe agua en exceso. Esto genera el caldo de cultivo ideal para los hongos en el mate.
La brasa, al entrar en contacto con el interior, genera un calor seco que elimina cualquier rastro de humedad y quema las esporas de hongos antes de que arruinen tu mate para siempre.
Muchos optan por acompañar la brasa con una cucharadita de azúcar. Al agitar el mate con la brasa y el azúcar adentro, se produce un humo denso que realiza un curado profundo, con el que puedes matar bacterias y generar un aroma ahumado y dulzón que suaviza las siguientes cebadas.
Es fundamental recordar que este método es exclusivo para mates de materiales orgánicos (calabaza, madera o hueso). Si intentás hacer esto en un mate de vidrio o cerámica, el calor térmico lo romperá al instante.
Paso a paso: Cómo hacerlo sin arruinar nada
Si decidís aplicar este truco casero, tenés que seguir ciertos cuidados básicos:
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Limpieza previa: el mate debe estar vacío y, preferentemente, raspado con una cuchara para quitar restos de yerba.
La brasa justa: no hace falta un carbón gigante. Una brasa pequeña de leña (al rojo vivo) es suficiente.
El movimiento: introducí la brasa, tapá la boca del mate con la palma de la mano (dejando una mínima rendija) y agitalo para que el calor recorra toda la superficie.
Finalización: retirá la brasa y sacudí las cenizas. No hace falta enjuagar con agua inmediatamente; dejá que el calor termine de trabajar.