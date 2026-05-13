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¿Lo sabías?

Colocar una brasa dentro del mate: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Este truco casero es desconocido por muchos amantes del mate. Descubre para qué sirve y cuál es su secreto, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El mate debe estar vacío a la hora de hacer este truco casero. Imagen ilustrativa. 

El mate debe estar vacío a la hora de hacer este truco casero. Imagen ilustrativa. 

Entre los cebadores más experimentados y los fanáticos de la tradición, existe un secreto que pasa de generación en generación. No se trata de la marca de la yerba ni de la temperatura exacta del agua, sino del hecho de colocar una brasa encendida dentro del mate.

Si alguna vez sentiste que tu mate tiene un gusto lavado, ácido o, peor aún, viste manchas blancas en el fondo, entonces este truco casero es para vos.

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Este truco casero favorece la limpieza del mate.&nbsp;

Este truco casero favorece la limpieza del mate.

Por qué se recomienda colocar una brasa dentro del mate: truco casero efectivo

Cuando el ambiente está muy húmedo o cuando cometemos el error de dejar la yerba usada de un día para el otro, la calabaza absorbe agua en exceso. Esto genera el caldo de cultivo ideal para los hongos en el mate.

La brasa, al entrar en contacto con el interior, genera un calor seco que elimina cualquier rastro de humedad y quema las esporas de hongos antes de que arruinen tu mate para siempre.

Muchos optan por acompañar la brasa con una cucharadita de azúcar. Al agitar el mate con la brasa y el azúcar adentro, se produce un humo denso que realiza un curado profundo, con el que puedes matar bacterias y generar un aroma ahumado y dulzón que suaviza las siguientes cebadas.

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Este truco casero puede hacerse &uacute;nicamente en materiales org&aacute;nicos.&nbsp;

Este truco casero puede hacerse únicamente en materiales orgánicos.

Es fundamental recordar que este método es exclusivo para mates de materiales orgánicos (calabaza, madera o hueso). Si intentás hacer esto en un mate de vidrio o cerámica, el calor térmico lo romperá al instante.

Paso a paso: Cómo hacerlo sin arruinar nada

Si decidís aplicar este truco casero, tenés que seguir ciertos cuidados básicos:

  • Limpieza previa: el mate debe estar vacío y, preferentemente, raspado con una cuchara para quitar restos de yerba.

  • La brasa justa: no hace falta un carbón gigante. Una brasa pequeña de leña (al rojo vivo) es suficiente.

  • El movimiento: introducí la brasa, tapá la boca del mate con la palma de la mano (dejando una mínima rendija) y agitalo para que el calor recorra toda la superficie.

  • Finalización: retirá la brasa y sacudí las cenizas. No hace falta enjuagar con agua inmediatamente; dejá que el calor termine de trabajar.

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