Colocar una brasa dentro del mate: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué se recomienda colocar una brasa dentro del mate: truco casero efectivo

Cuando el ambiente está muy húmedo o cuando cometemos el error de dejar la yerba usada de un día para el otro, la calabaza absorbe agua en exceso. Esto genera el caldo de cultivo ideal para los hongos en el mate.

La brasa, al entrar en contacto con el interior, genera un calor seco que elimina cualquier rastro de humedad y quema las esporas de hongos antes de que arruinen tu mate para siempre.

Muchos optan por acompañar la brasa con una cucharadita de azúcar. Al agitar el mate con la brasa y el azúcar adentro, se produce un humo denso que realiza un curado profundo, con el que puedes matar bacterias y generar un aroma ahumado y dulzón que suaviza las siguientes cebadas.

truco casero, mate Este truco casero puede hacerse únicamente en materiales orgánicos.

Es fundamental recordar que este método es exclusivo para mates de materiales orgánicos (calabaza, madera o hueso). Si intentás hacer esto en un mate de vidrio o cerámica, el calor térmico lo romperá al instante.

Paso a paso: Cómo hacerlo sin arruinar nada

Si decidís aplicar este truco casero, tenés que seguir ciertos cuidados básicos: