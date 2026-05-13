Si tenés cordones viejos de zapatillas, tenes un tesoro en tus manos: para qué sirven y cómo usarlos nuevamente

Incluso si están desgastados o descosidos, su forma sigue siendo un sistema perfecto para reusar. Básicamente, estos objetos cuando se ponen viejos y son de zapatilla que se cambian con frecuencia, pueden ser prácticos para miles de cosas dentro de tu casa, por eso son un tesoro que todos tienen en sus casas y poco aprovechan.

Primero que nada, podés usar los cordones como sujeta cortinas del color que quieras o tengas, podés atar paquete de regalos en lugar de poner cintas o inclusive usar esos cordones como un colín para el pelo.

También son un tesoro para tu jardín porque podés usar los cordones como soporte para atar las plantas, para unir llaves, tarjetas y objetos. Así mismo puede servir para medir cosas de formas irregulares. En este sentido, mucho más que un cordón es un tesoro del reciclaje.

Reciclaje: cómo darle una segunda vida útil a ese viejo cordón

cordones de zapatillas reciclado en lentes y sujetador de fotos Gracias al reciclaje, podés crerar maravillosas ideas prácticas tan solo usando cordones. Fuente: Non Sprecare.

Convertir los cordones de las zapatillas en un objeto nuevo es fácil, rápido y sobre todo, práctico. Primero lavalos bien si han estado en tu calzado o guardado por mucho tiempo, después es hora de la transformación, crea las siguientes ideas: