Qué significa la forma en que te atas los cordones, según la psicología

Quienes atan los cordones con mucha fuerza, dejando el calzado rígido y casi sin movimiento, tienden a ser personas metódicas, responsables, de mentalidad práctica y con gran necesidad de control.

Para la psicología, este estilo refleja una búsqueda de seguridad y una preferencia por los entornos predecibles. Son personas que suelen planificar, evitar riesgos y mantener todo bajo orden.

Si el nudo, en cambio, queda flojo, desigual o necesita ajustarse varias veces durante el día, la psicología asocia este comportamiento con una personalidad más flexible, emocional e impulsiva. No significa desorden, sino un estilo libre y menos rígido. Son personas que fluyen, improvisan y no se preocupan demasiado por los detalles. Suelen enfocarse más en lo emocional que en lo práctico.

atar los cordones (2) ¿Cuál es tu forma de atarte los cordones?

Ya, en cambio, cuando los cordones quedan exactamente iguales, con lazos alineados y apariencia impecable, se vincula con rasgos como perfeccionismo y autoexigencia. Estas personas suelen tener estándares altos y una búsqueda permanente de equilibrio y coherencia en lo que hacen.

Otro aspecto interesante es quienes agregan un segundo nudo al cordón, aunque no sea necesario, mostrando un patrón típico de prudencia, responsabilidad, ansiedad y deseo de evitar errores, simbolizando una necesidad de sentirse protegidos ante imprevistos. Suelen ser buenos planificadores y cuidan su entorno.

Por último, hay gente, sobre todo adolescentes, que eligen no atarse los cordones. Quienes lo prefieren o que los dejan siempre sueltos pese al riesgo de tropezarse, suelen mostrar signos de independencia, rebeldía, espontaneidad y despreocupación por la formalidad.