Qué significa que tu perro muerda su cola solo y cuándo tienes que preocuparte

Para muchos dueños, ver a su perro girando frenéticamente en círculos para atrapar su parte trasera es una escena que despierta risas y parece un juego inofensivo. Sin embargo, en el mundo de la etología canina, este comportamiento puede ser un grito de ayuda.
Si alguna vez te has preguntado qué significa que tu mascota tenga esta obsesión, es fundamental entender que no siempre es diversión; a menudo, es una señal directa sobre su salud física o emocional.
Qué significa que tu perro muerda su propia cola
En los cachorros, perseguirse la cola suele ser una etapa de exploración natural. Al igual que los niños pequeños descubren sus manos, el cachorro descubre que tiene un apéndice que se mueve de forma independiente. El problema puede estar en los ejemplares adultos.
La falta de estímulos es el principal culpable. Un perro que pasa mucho tiempo solo o en espacios reducidos utiliza este movimiento para liberar energía acumulada, pasando a ser ya una conducta compulsiva.
Las pulgas suelen alojarse en la base de la cola, causando una picazón insoportable. Por eso el perro muerde su cola para reducir la misma.
Por otro lado, algunas lesiones en las vértebras caudales o problemas neurológicos pueden generar sensaciones de hormigueo que tu mascota intentará calmar por sí mismo.
Si el comportamiento es persistente, la recomendación es visitar a un veterinario o a un experto en comportamiento animal para devolverle la tranquilidad a tu mascota.
Cuándo es el momento de preocuparte
- Frecuencia e intensidad: si el perro deja de comer, dormir o jugar por perseguirse la cola.
- Autolesiones: si observas pérdida de pelo, llagas, sangre o costras en la punta de la cola.
- Cambio de humor: si tu perro se muestra irritable o gruñe si intentas interrumpir su persecución.
- Fijación: si parece que el animal entra en un "trance" del que es difícil sacarlo incluso ofreciéndole comida o su juguete favorito.