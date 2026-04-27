Qué significa que tu perro muerda su cola solo y cuándo tienes que preocuparte

Qué significa que tu perro muerda su propia cola

En los cachorros, perseguirse la cola suele ser una etapa de exploración natural. Al igual que los niños pequeños descubren sus manos, el cachorro descubre que tiene un apéndice que se mueve de forma independiente. El problema puede estar en los ejemplares adultos.

La falta de estímulos es el principal culpable. Un perro que pasa mucho tiempo solo o en espacios reducidos utiliza este movimiento para liberar energía acumulada, pasando a ser ya una conducta compulsiva.

Las pulgas suelen alojarse en la base de la cola, causando una picazón insoportable. Por eso el perro muerde su cola para reducir la misma.

perro cola 3.webp Tu perro puede morder su cola por estar aburrido.

Por otro lado, algunas lesiones en las vértebras caudales o problemas neurológicos pueden generar sensaciones de hormigueo que tu mascota intentará calmar por sí mismo.

Si el comportamiento es persistente, la recomendación es visitar a un veterinario o a un experto en comportamiento animal para devolverle la tranquilidad a tu mascota.

Cuándo es el momento de preocuparte