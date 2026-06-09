La pena que recibieron los dueños de los perros que mataron a un niño de 12 años

jauria El niño fue atacado brutalmente por perros. Imagen de archivo.

El ataque fatal de los perros en Santa Fe

Los fiscales del juicio precisaron que “el niño fue abordado por la jauría que le quitó la vida entre el miércoles 3 y el jueves 4 de julio de 2019 en un predio rural ubicado en Recreo”. Al respecto, sostuvieron que “los dueños sabían que esos perros ya habían atacado a otras personas e incumplieron deliberadamente sus deberes de cuidado”.

"Diego Román fue agredido por perros de distintas razas, entre los que había un rottweiler, definido como raza peligrosa por una ordenanza que establece recaudos especiales para quienes poseen ese tipo de canes”, puntualizaron los funcionarios.

Además, explicitaron que “los condenados tampoco implementaron medidas de cerramiento que les hubieran permitido tener a la jauría en un ámbito de vigilancia ni utilizaron bozales, cadenas, correas u otros elementos para garantizar que la seguridad de terceros ante los perros peligroso”.

Durante el juicio se pudo comprobar, tras las declaraciones de testigos, que ambos acusados sabían que sus perros eran potencialmente peligrosos para las personas y, a su vez, “estaban al tanto de que al momento del ilícito había un niño perdido en las inmediaciones del predio en el que estaba suelta la jauría”.