Si tenés medias con agujeros en tu placar, tenés un tesoro: para qué sirven y cómo usarlas nuevamente

El reciclaje nos ha ido introduciendo en sus ideas paulatinamente para poder cambiar el chip de la sociedad actual. Gracias a eso, hoy sabemos como crear un tesoro de algo que probablemente podría terminar en la basura. Tal como el caso de las medias con agujeros en los dedos o en los talones.
En la mayoría de las casas hay un cajón del placar con ropa que no usas o tenés rota, allí es donde se acumulan medias rotas o viejas. De hecho, muchas veces se tira el par sin saber que pueden reutilizarse y convertirse en un verdadero tesoro ideal para los días de frío.
Por qué las medias rotas son un tesoro
Las medias están hechas de materiales elásticos y suaves, como el algodón, nylon o poliéster. Estas características las convierten en una herramienta ideal para tareas de limpieza, organización e incluso bricolaje. Su capacidad de estirarse y adaptarse a distintas formas las hace útiles en espacios reducidos o superficies delicadas.
Además, reutilizar medias ayuda a reducir los desechos textiles reutilizándolos en un objeto nuevo que evitaremos comprar. Por eso el reciclaje nos ayuda con algunas herramientas para darles una segunda vida a ese viejo par de medias que ya no dan más.
Con ellas podés limpiar superficies como persianas o ventiladores, podés proteger zapatos o calzado guardado, también podés usarlas como bolsitas aromáticas para cajones y placares, hacer juguetes para mascotas e incluso transformarlas en colines para el pelo.
Reciclaje: cómo darle una segunda vida útil a ese par de medias roto
Con un poco de ingenio, ese par de medias rotas pueden convertirse en una solución práctica, económica y reutilizable: tal como una bolsa térmica perfecta para combatir el frío o calmar molestias musculares.
Las medias conservan una estructura flexible y resistente que las hace ideales para contener materiales como arroz, semillas o legumbres. Estos elementos tienen la capacidad de retener tanto el calor como el frío. Así que si la rotura está en el dedo o el talón, podés cerrarla con una costura simple o hacer un nudo firme para evitar que el relleno se escape.
Después, rellená la media con arroz, lentejas o semillas y una vez lista, cerrá el extremo abierto con otro nudo o costura. También podés cubrirla con una funda de tela para que quede con aspecto más lindo a la vista. Para usarla como bolsa de calor, tenés que colocarla en el microondas entre 1 y 2 minutos. Para frío, simplemente dejala en el freezer durante un par de horas.
Esta idea de reciclaje es buenísima para:
- Dolores musculares
- Contracturas
- Cólicos
- Manos y pies fríos en invierno