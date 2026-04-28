Si tenés medias con agujeros en tu placar, tenés un tesoro: para qué sirven y cómo usarlas nuevamente

medias rotas (3) Todas las medias se terminan rompiendo en el dedo o en el talón, pero no hay que tirarlas porque se les puede dar una segunda vida.

Además, reutilizar medias ayuda a reducir los desechos textiles reutilizándolos en un objeto nuevo que evitaremos comprar. Por eso el reciclaje nos ayuda con algunas herramientas para darles una segunda vida a ese viejo par de medias que ya no dan más.

Con ellas podés limpiar superficies como persianas o ventiladores, podés proteger zapatos o calzado guardado, también podés usarlas como bolsitas aromáticas para cajones y placares, hacer juguetes para mascotas e incluso transformarlas en colines para el pelo.

Reciclaje: cómo darle una segunda vida útil a ese par de medias roto

Con un poco de ingenio, ese par de medias rotas pueden convertirse en una solución práctica, económica y reutilizable: tal como una bolsa térmica perfecta para combatir el frío o calmar molestias musculares.

medias rotas convertidas en bolsas termicas con semillas Gracias a esta idea de reciclaje en vez de tirarlas podrás convertirlas en una bolsa térmica espectacular.

Las medias conservan una estructura flexible y resistente que las hace ideales para contener materiales como arroz, semillas o legumbres. Estos elementos tienen la capacidad de retener tanto el calor como el frío. Así que si la rotura está en el dedo o el talón, podés cerrarla con una costura simple o hacer un nudo firme para evitar que el relleno se escape.

Después, rellená la media con arroz, lentejas o semillas y una vez lista, cerrá el extremo abierto con otro nudo o costura. También podés cubrirla con una funda de tela para que quede con aspecto más lindo a la vista. Para usarla como bolsa de calor, tenés que colocarla en el microondas entre 1 y 2 minutos. Para frío, simplemente dejala en el freezer durante un par de horas.

Esta idea de reciclaje es buenísima para: