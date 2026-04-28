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Si tenés medias con agujeros en tu placar, tenés un tesoro: para qué sirven y cómo usarlas nuevamente

Todos tenemos algun par de medias rotas en la punta del dedo así que si tienes, ¡no las tires! Te enseñamos como este tesoro puede transformarse en algo útil

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si tenés medias rotas en tu placard, tenés un tesoro en casa: para qué sirven y cómo usarlas nuevamente

Si tenés medias rotas en tu placard, tenés un tesoro en casa: para qué sirven y cómo usarlas nuevamente

El reciclaje nos ha ido introduciendo en sus ideas paulatinamente para poder cambiar el chip de la sociedad actual. Gracias a eso, hoy sabemos como crear un tesoro de algo que probablemente podría terminar en la basura. Tal como el caso de las medias con agujeros en los dedos o en los talones.

En la mayoría de las casas hay un cajón del placar con ropa que no usas o tenés rota, allí es donde se acumulan medias rotas o viejas. De hecho, muchas veces se tira el par sin saber que pueden reutilizarse y convertirse en un verdadero tesoro ideal para los días de frío.

Por qué las medias rotas son un tesoro

Las medias están hechas de materiales elásticos y suaves, como el algodón, nylon o poliéster. Estas características las convierten en una herramienta ideal para tareas de limpieza, organización e incluso bricolaje. Su capacidad de estirarse y adaptarse a distintas formas las hace útiles en espacios reducidos o superficies delicadas.

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Todas las medias se terminan rompiendo en el dedo o en el tal&oacute;n, pero no hay que tirarlas porque se les puede dar una segunda vida.&nbsp;

Todas las medias se terminan rompiendo en el dedo o en el talón, pero no hay que tirarlas porque se les puede dar una segunda vida.

Además, reutilizar medias ayuda a reducir los desechos textiles reutilizándolos en un objeto nuevo que evitaremos comprar. Por eso el reciclaje nos ayuda con algunas herramientas para darles una segunda vida a ese viejo par de medias que ya no dan más.

Con ellas podés limpiar superficies como persianas o ventiladores, podés proteger zapatos o calzado guardado, también podés usarlas como bolsitas aromáticas para cajones y placares, hacer juguetes para mascotas e incluso transformarlas en colines para el pelo.

Reciclaje: cómo darle una segunda vida útil a ese par de medias roto

Con un poco de ingenio, ese par de medias rotas pueden convertirse en una solución práctica, económica y reutilizable: tal como una bolsa térmica perfecta para combatir el frío o calmar molestias musculares.

medias rotas convertidas en bolsas termicas con semillas
Gracias a esta idea de reciclaje en vez de tirarlas podr&aacute;s convertirlas en una bolsa t&eacute;rmica espectacular.

Gracias a esta idea de reciclaje en vez de tirarlas podrás convertirlas en una bolsa térmica espectacular.

Las medias conservan una estructura flexible y resistente que las hace ideales para contener materiales como arroz, semillas o legumbres. Estos elementos tienen la capacidad de retener tanto el calor como el frío. Así que si la rotura está en el dedo o el talón, podés cerrarla con una costura simple o hacer un nudo firme para evitar que el relleno se escape.

Después, rellená la media con arroz, lentejas o semillas y una vez lista, cerrá el extremo abierto con otro nudo o costura. También podés cubrirla con una funda de tela para que quede con aspecto más lindo a la vista. Para usarla como bolsa de calor, tenés que colocarla en el microondas entre 1 y 2 minutos. Para frío, simplemente dejala en el freezer durante un par de horas.

Esta idea de reciclaje es buenísima para:

  • Dolores musculares
  • Contracturas
  • Cólicos
  • Manos y pies fríos en invierno

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