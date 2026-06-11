No tires tapitas de plástico, tenés un tesoro en casa: crea tu propia bandera para alentar a Argentina

Siempre es buen momento para una gaseosa o soda, no importa que sea invierno o verano, tarde o noche, lunes o viernes. Por eso, cuando esto sucede o hay visitas en casa que consumen este tipo de bebidas, no todos tienen en cuenta que sus tapas pueden reutilizarse y ser un tesoro perfecto para el mundial.
Como el reciclaje gana cada vez más importancia, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida. Entre ellos, las tapas plásticas de las botellas, que suelen terminar en la basura, pueden transformarse en una original decoración para tu hogar.
Por qué las tapas de plástico son un tesoro
- Se donan a fundaciones que las convierten en recursos económicos.
- Evitan contaminar y ayudan a fabricar nuevos productos.
- En recicladoras, se pagan por peso y pueden generar un ingreso adicional.
- Las tapitas de plástico son un tesoro para crear cuadros, bancos, murales y objetos decorativos, tal como una bandera de argentina.
- Su tamaño, material y volumen hace que sean ideales para el reciclaje.
- Sirven para el coleccionismo.
No tires tapitas de botellas, tenés un tesoro en casa: crea tu propia bandera para alentar a Argentina
Tener una bandera argentina en la casa es una forma de mostrar la identificación con el país y sus valores. En las celebraciones nacionales como el 25 de mayo o el 20 de junio, las calles y viviendas se visten de celeste y blanco, pero tener una bandera hecha con tus propias manos va más allá de la simple conmemoración de una fecha histórica, sobre todo porque ahora se viene el mundial.
Ponerte manos a la obra con una bandera mundialista que lleve los colores de tu país demuestra como aportar un granito de arena desde casa importa mucho, y para no gastar dinero de más, pasar tiempo en familia y ayudar al medio ambiente nada mejor que usar las tapitas de plástico.
Para esta idea de reciclaje necesitarás: cartón en la medida que prefieras, plástico, silicona o cinta scotch. Junta las tapitas de plástico con cantidad necesaria y tené a mano pinturas del color de la bandera argentina. El paso a paso es muy fácil, solo necesitas primero pegar todas las tapas en el cartón dándole la forma de la bandera.
Cuando se seque por completo, podés pintar las tapitas con celeste, blanco y amarillo. Incluso puedes hacerle un agujero o una atadura para colgarla en tu pared, ventana o rincón que desees para alentar a la selección.