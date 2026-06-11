No tires tapitas de plástico, tenés un tesoro en casa: crea tu propia bandera para alentar a Argentina

tapas de plastico en forma de bandera argentina Crea estas maravillosas banderas para alentar a la selección. Foto Pinterest

Ponerte manos a la obra con una bandera mundialista que lleve los colores de tu país demuestra como aportar un granito de arena desde casa importa mucho, y para no gastar dinero de más, pasar tiempo en familia y ayudar al medio ambiente nada mejor que usar las tapitas de plástico.

Para esta idea de reciclaje necesitarás: cartón en la medida que prefieras, plástico, silicona o cinta scotch. Junta las tapitas de plástico con cantidad necesaria y tené a mano pinturas del color de la bandera argentina. El paso a paso es muy fácil, solo necesitas primero pegar todas las tapas en el cartón dándole la forma de la bandera.

Cuando se seque por completo, podés pintar las tapitas con celeste, blanco y amarillo. Incluso puedes hacerle un agujero o una atadura para colgarla en tu pared, ventana o rincón que desees para alentar a la selección.