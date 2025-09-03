Quién tiene tapas sin tapers, tiene un tesoro en casa: por qué y cómo reciclarlas

Los tapers se han convertido en un gran aliado para nuestro día a día: para comer en el trabajo, para llevarte la comida del restaurante que ha sobrado, para congelarlo... Cada vez tienen más usos. Pero, cuando se empiezan a acumular en la alacena, seguro que tarde o temprano acabas perdiendo alguna parte y te planteas tirarlos porque pierden su funcionalidad práctica. Pues, ¡no los tires más! Porque te traemos algunas ideas para reciclar las tapas de los tapers perdidos y que tengan un nuevo uso.
Cada vez son más los fanáticos del reciclaje de diferentes elementos del hogar para convertirlos en nuevos objetos decorativos. Existen muchas propuestas y permanentemente surgen nuevas iniciativas en el mundo DIY para seguir con estas actividades sustentables. Por eso, no tires las viejas tapas sin compañero y conviértelos esta preciosa idea. En cualquier casa se pueden hacer distintas manualidades que te permitan darle una nueva vida a esos materiales o elementos que dejaste de usar por distintas razones o que suelen ser descartables.
Con el uso cotidiano, los recipientes plásticos suelen perderse, romperse o deformarse, pero las tapas quedan intactas. Estos objetos son muy prácticos y funcionales. Sirven para preparar comida, para guardar comida, para llevarla al trabajo y miles de otros usos. Sin embargo, cuando la rutina nos pasa por encima y no los guardamos correctamente ordenados, corremos el riesgo de que luego se pierden entre sí.
Y no, no son duendes que los quitan y se pierden solos. Si no que a veces al lavarlos cometemos el error de guardarlos mal en la alacena. Es cierto que cuando alguien dice la palabra tupper, a nuestra mente aparecen muchas imágenes, pero nunca son imágenes ordenadas, de hecho los únicos recuerdos que evocan son cajones o armarios repletos de ellos, que la mayoría de veces incluso son difíciles de abrir, porque alguna tapa descolocada bloquea el acceso o al abrir el armario caen tapers mal colocados. Diría que es una de las áreas de la cocina donde el caos está asegurado.
Lo que muchos ven como un estorbo, en realidad es una oportunidad para transformarlas en elementos útiles dentro del hogar.
Antes de ponerte manos a la obra, debes seguir algunos pasos. Primero tienes que hacer una revisión de los tapers que tienes en tu alacena e intentar buscar cuál tiene tapa y cuál no. De seguro entre el desorden encontrarás la tapa que calce justo o tal vez no. Si no lo haces y te quedan las tapas sueltas es hora de trabajar.
Gracias al reciclaje creativo podrás hacer: