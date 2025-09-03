Quién tiene tapas sin tapers, tiene un tesoro en casa: por qué y cómo reciclarlas

tapers Los recipientes plásticos son muy útiles para quienes viven solos, quienes trabajan todo el día o tienen hijos, ayudando a que la cocina sea algo más práctico

Por qué se pierden las tapas de los tapers

Con el uso cotidiano, los recipientes plásticos suelen perderse, romperse o deformarse, pero las tapas quedan intactas. Estos objetos son muy prácticos y funcionales. Sirven para preparar comida, para guardar comida, para llevarla al trabajo y miles de otros usos. Sin embargo, cuando la rutina nos pasa por encima y no los guardamos correctamente ordenados, corremos el riesgo de que luego se pierden entre sí.

Y no, no son duendes que los quitan y se pierden solos. Si no que a veces al lavarlos cometemos el error de guardarlos mal en la alacena. Es cierto que cuando alguien dice la palabra tupper, a nuestra mente aparecen muchas imágenes, pero nunca son imágenes ordenadas, de hecho los únicos recuerdos que evocan son cajones o armarios repletos de ellos, que la mayoría de veces incluso son difíciles de abrir, porque alguna tapa descolocada bloquea el acceso o al abrir el armario caen tapers mal colocados. Diría que es una de las áreas de la cocina donde el caos está asegurado.

Lo que muchos ven como un estorbo, en realidad es una oportunidad para transformarlas en elementos útiles dentro del hogar.

Ideas para reciclar tapas de táperes y darles un nuevo uso

tapers (1) Pero si guardaste mal los tapers y perdiste la noción de qué tapa llevaba cada uno. Tranquilo/a. No debes tirarlos. Puedes transformar esas tapas sin compañero en un tesoro del reciclaje

Antes de ponerte manos a la obra, debes seguir algunos pasos. Primero tienes que hacer una revisión de los tapers que tienes en tu alacena e intentar buscar cuál tiene tapa y cuál no. De seguro entre el desorden encontrarás la tapa que calce justo o tal vez no. Si no lo haces y te quedan las tapas sueltas es hora de trabajar.

Gracias al reciclaje creativo podrás hacer:

Bandejas organizadoras: las tapas planas y grandes son perfectas para ordenar cajones, separar lápices, cosméticos o tornillos.

colocarlas debajo de macetas o botellas evita manchas de humedad en mesas, muebles o pisos delicados. Moldes de manualidades: ideales para trabajos con arcilla, yeso o resina, ya que su superficie plástica es fácil de limpiar. Además, si tienes niños, para evitar que los más pequeños de la casa lo ensucien todo, podemos colocar una tapa para dejar los utensilios encima, como es el caso de pinceles y pintura.

en picnics o reuniones, pueden servir como platos descartables reutilizables para snacks o frutas. Protección en la heladera: usarlas como tapa universal para cubrir boles pequeños o platos, evitando el uso de film plástico.

Beneficios de reutilizar las tapas