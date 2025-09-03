Cortaron el paso Cristo Redentor debido al accidente de un camión en alta montaña

accidente ruta 7 2 El accidente del camión produjo el corte en el paso a Chile.

Personal de Gendarmería y Policía de Mendoza intervino para rescatar al conductor de ese camión, quien pudo ser rescatado y trasladado a un hospital con un diagnóstico de politraumatismos moderados.

El corte del paso Cristo Redentor

Las autoridades de ambos países decidieron cortar el tránsito en ambas direcciones tras el accidente. Por un lado, en el lugar del hecho todavía se encuentra el primer camión sobre la Ruta 7 mientras que el vehículo que era remolcado también está en el lugar donde cayó.

accidente ruta 7 3 El conductor del camión que protagonizó el accidente quedó internado.

Pero además de eso, deben esperar a la primera luz del día para evaluar los daños que sufrió en el vallado de seguridad el puente por donde cayó el camión y realizar la reparación correspondiente.

Ante este panorama tras el accidente, se decidió el corte de tránsito a la altura de Uspallata en la Ruta 7 y en la localidad de Guardia Vieja del lado chileno.