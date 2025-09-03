Inicio Policiales Accidentes en Mendoza
Cortaron el paso Cristo Redentor debido al accidente de un camión en alta montaña

Un camión que era remolcado protagonizó el accidente que generó daños en un puente sobre la Ruta 7. El paso Cristo Redentor está cerrado

Por UNO
El accidente lo protagonizó un camión que era remolcado.

El Paso Cristo Redentor fue cortado durante la madrugada de este miércoles debido al accidente que protagonizó un camión que era remolcado por alta montaña.

El incidente vial derivó en daños a un puente sobre la Ruta 7 -que conecta con Chile-, por lo que las autoridades decidieron suspender el flujo vehicular con el país vecino. Además, el chofer que iba dentro del vehículo fue trasladado a un hospital para ser asistido.

Según la primera información sobre el accidente, ocurrió cuando un camión era remolcado por otro en el ingreso hacia Argentina. Sin embargo, a la altura del kilómetro 1.196 se cortó la lanza que los unía y el segundo vehículo terminó cayendo por un puente a un barranco de 20 metros aproximadamente.

El accidente del camión produjo el corte en el paso a Chile.

Personal de Gendarmería y Policía de Mendoza intervino para rescatar al conductor de ese camión, quien pudo ser rescatado y trasladado a un hospital con un diagnóstico de politraumatismos moderados.

El corte del paso Cristo Redentor

Las autoridades de ambos países decidieron cortar el tránsito en ambas direcciones tras el accidente. Por un lado, en el lugar del hecho todavía se encuentra el primer camión sobre la Ruta 7 mientras que el vehículo que era remolcado también está en el lugar donde cayó.

El conductor del camión que protagonizó el accidente quedó internado.

Pero además de eso, deben esperar a la primera luz del día para evaluar los daños que sufrió en el vallado de seguridad el puente por donde cayó el camión y realizar la reparación correspondiente.

Ante este panorama tras el accidente, se decidió el corte de tránsito a la altura de Uspallata en la Ruta 7 y en la localidad de Guardia Vieja del lado chileno.

