Era un referente en discapacidad

Murió el dirigente político Germán Ejarque, referente en discapacidad

El contador Germán Ejarque, que dirigió el Observatorio Nacional de Discapacidad, fue un referente en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad

Rosana Villegas
Por Rosana Villegas [email protected]
Germán Ejarque

Germán Ejarque, fue un referente en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad y ex funcionario de la gestión de Francisco Pérez. 

Germán Ejarque, el ex funcionario de la gestión del gobierno de Francisco Pérez que lideró el Consejo de Discapacidad Provincial, falleció este miércoles tras sufrir un crítico cuadro de neumonía que no logró superar.

Germán era contador público de profesión, pero basó su carrera en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Había nacido con una lesión medular que le impidió caminar, pero su invalidez no le impidió desarrollarse profesionalmente ni tampoco forjar su familia.

En el 2012, con sólo 33 años asumió al frente del Consejo Provincial de Discapacidad, y ahí comenzó formalmente su carrera política, aunque ya venía militando en el PJ de Guaymallén.

Germán Ejarque (centro) junto a Paulo Campi, Cristina Da Dalt y Jorge Pizarro, Director municipal de Discapacidad
Germán Ejarque comandó el Consejo Provincial de Discapacidad en la gestión del ex gobernador Francisco Paco Pérez.

"He sido un afortunado. Jamás me di cuenta de la discapacidad, creo que es la ventaja de nacer así. Además siempre se me hizo creer que todo lo podía hacer", confesó en una nota que brindó después de asumir en el cargo.

Un año más tarde, el ex gobernador Paco Pérez lo posicionó para que fuese candidato a diputado nacional por el PJ, pero en la puja interna se quedó con esa candidatura Alejandro Abraham, que terminó llegando al Congreso.

Sin alejarse nunca de la militancia, en el 2022 Ejarque llegó a ser director de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional de la Dirección Nacional para la Inclusión de las personas con discapacidad.

Sus allegados cuentan que hasta que fue internado la semana pasada, continuó involucrado en la campaña del PJ de Guaymallén, sobretodo cuestionando el escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo que conoció por dentro.

Allegados de la política despidieron a Ejarque y recordaron su militancia

La noticia de la muerte de Germán Ejarque sorprendió a gran parte del arco político. Muy pocos allegados sabían que padecía neumonía y sólo su entorno familiar conocía de la gravedad de la enfermedad.

Por eso, cuando se conoció su deceso, varios de los dirigentes que compartieron militancia con él salieron a despedirlo en las redes sociales. Uno de ellos fue Germán Cuello, quien también compartió parte de la gestión de Ejarque en Discapacidad.

También lo despidió en sus redes el diputado nacional Adolfo Bermejo, que resaltó su incansable lucha por los derechos de las personas con discapacidad.

