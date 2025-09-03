Murió el dirigente político Germán Ejarque, referente en discapacidad

Germán Ejarque (centro) junto a Paulo Campi, Cristina Da Dalt y Jorge Pizarro, Director municipal de Discapacidad Germán Ejarque comandó el Consejo Provincial de Discapacidad en la gestión del ex gobernador Francisco Paco Pérez.

"He sido un afortunado. Jamás me di cuenta de la discapacidad, creo que es la ventaja de nacer así. Además siempre se me hizo creer que todo lo podía hacer", confesó en una nota que brindó después de asumir en el cargo.

Un año más tarde, el ex gobernador Paco Pérez lo posicionó para que fuese candidato a diputado nacional por el PJ, pero en la puja interna se quedó con esa candidatura Alejandro Abraham, que terminó llegando al Congreso.

Sin alejarse nunca de la militancia, en el 2022 Ejarque llegó a ser director de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional de la Dirección Nacional para la Inclusión de las personas con discapacidad.

Sus allegados cuentan que hasta que fue internado la semana pasada, continuó involucrado en la campaña del PJ de Guaymallén, sobretodo cuestionando el escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo que conoció por dentro.

Allegados de la política despidieron a Ejarque y recordaron su militancia

La noticia de la muerte de Germán Ejarque sorprendió a gran parte del arco político. Muy pocos allegados sabían que padecía neumonía y sólo su entorno familiar conocía de la gravedad de la enfermedad.

Por eso, cuando se conoció su deceso, varios de los dirigentes que compartieron militancia con él salieron a despedirlo en las redes sociales. Uno de ellos fue Germán Cuello, quien también compartió parte de la gestión de Ejarque en Discapacidad.

Posteo muerte de Germán Ejarque

También lo despidió en sus redes el diputado nacional Adolfo Bermejo, que resaltó su incansable lucha por los derechos de las personas con discapacidad.