Espionaje Ilegal: la Embajada de Rusia dijo que son falsas las acusaciones por los audios de Karina Milei

En declaraciones a la prensa, Patricia Bullrich dijo que detrás del caso habría "personas ligadas a servicios de inteligencia rusos" por el hecho y sugirió que también podría haber "incidencia de Venezuela".

Embajada de Rusia en Argentina La Embajada de Rusia en Argentina emitió un comunicado y criticó las acusaciones que le hizo Argentina por supuesto espionaje ilegal.

Rusia “vuelve a ser mencionado de forma negativa”

En un tono crítico con la gestión libertaria, la Embajada de Rusia agregó: "Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa".

"Se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se han aportado ningunas pruebas al respecto", enfatizó el comunicado.

El Embajada rusa sostuvo que "Rusia aboga constantemente por la construcción de una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina, en el marco de una asociación estratégica integral basada en la sólida amistad entre nuestros pueblos".