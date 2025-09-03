Inicio Política Rusia
Espionaje Ilegal: la Embajada de Rusia dijo que son falsas las acusaciones por los audios de Karina Milei

En las denuncias del Gobierno por espionaje ilegal además de la inclusión de Rusia acusaron a periodistas, empresarios y dirigentes deportivos

"Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo", publicó la Embajada de Rusia en un comunicado que difundió por las redes.

La denuncia que presentó el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich hizo alusión a la posibilidad de que hombres ligados a los servicios de inteligencia rusos estuvieran detrás de los audios de funcionarios, entre ellos Karina Milei, que se conocieron en las últimas semanas y generaron un escándalo.

En declaraciones a la prensa, Patricia Bullrich dijo que detrás del caso habría "personas ligadas a servicios de inteligencia rusos" por el hecho y sugirió que también podría haber "incidencia de Venezuela".

Rusia “vuelve a ser mencionado de forma negativa”

En un tono crítico con la gestión libertaria, la Embajada de Rusia agregó: "Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa".

"Se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se han aportado ningunas pruebas al respecto", enfatizó el comunicado.

El Embajada rusa sostuvo que "Rusia aboga constantemente por la construcción de una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina, en el marco de una asociación estratégica integral basada en la sólida amistad entre nuestros pueblos".

