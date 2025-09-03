Donald Trump acusa a Xi Jinping, Rusia y Corea del Norte de conspirar contra Estados Unidos

El republicano criticó además que China “no reconozca” el sacrificio de los soldados estadounidenses en la guerra contra Japón, un gesto que consideró ofensivo hacia la memoria histórica de su país.

rusia china estados unidos efe 2 Una pantalla mostrando al presidente chino, Xi Jinping; el ruso, Vladímir Putin; y el norcoreano, Kim-Jong-un, en el desfile militar por el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Beijing en China. Crédito: EFE/EPA/ Andrés Martínez Casares.

Rusia y China fortalecen su alianza

En paralelo al desfile, Xi Jinping y Vladimir Putin mantuvieron una reunión bilateral en Tianjin, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Allí, el líder chino defendió la cercanía con Moscú, destacando que las relaciones entre China y Rusia “han resistido los cambios internacionales” y se sostienen en “cooperación estratégica y beneficios mutuos”.

Aunque China insiste en su papel de “neutralidad” en el conflicto de Ucrania, ha funcionado como un salvavidas diplomático y económico para el Kremlin, reforzando la imagen de un bloque alternativo frente a Occidente.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, arribó en tren a Pekín, fiel a su estilo, con traje negro y una amplia sonrisa, sumándose a la cumbre que refleja el acercamiento de potencias asiáticas a Moscú y Pekín.

Trump y la geopolítica en clave electoral

Estas acusaciones se producen apenas dos semanas después de la reunión histórica que Donald Trump mantuvo con Putin en Alaska, encuentro que no logró un acuerdo para frenar la guerra en Ucrania. Ahora, con la mirada puesta en las elecciones estadounidenses, sus críticas a Xi Jinping, Rusia y Corea del Norte refuerzan un discurso nacionalista que busca marcar distancia frente al gobierno de Biden.