Tensión en Asia

Donald Trump acusa a Xi Jinping, Rusia y Corea del Norte de conspirar contra Estados Unidos

Donald Trump lanzó fuertes acusaciones contra Xi Jinping, Rusia y Corea del Norte en medio de un desfile militar en China

Reunión previa al desfile entre el presidente ruso

Reunión previa al desfile entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín, China. Crédito: EFE/ Sergey Bobylev /Sputnik /Kremlin Pool.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la tensión diplomática al acusar públicamente a Xi Jinping, mandatario de China, de conspirar junto con Rusia y Corea del Norte contra su país. El mensaje lo publicó en su cuenta de Truth Social, informó EFE.

En la cuenta señaló: “Les pido que transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump acusó a China y Rusia de conspirar contra su país. Crédito: EFE/EPA/ Aaron Schwartz.

Trump acusa a Xi Jinping de conspirar con Rusia y Corea del Norte

Las palabras de Donald Trump llegan en un momento de máxima visibilidad internacional para Pekín. La capital china es sede de un imponente desfile militar con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, evento al que asistieron Putin, Kim Jong Un y otros líderes regionales, incluido el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

El republicano criticó además que China “no reconozca” el sacrificio de los soldados estadounidenses en la guerra contra Japón, un gesto que consideró ofensivo hacia la memoria histórica de su país.

Una pantalla mostrando al presidente chino, Xi Jinping; el ruso, Vladímir Putin; y el norcoreano, Kim-Jong-un, en el desfile militar por el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Beijing en China. Crédito: EFE/EPA/ Andrés Martínez Casares.

Rusia y China fortalecen su alianza

En paralelo al desfile, Xi Jinping y Vladimir Putin mantuvieron una reunión bilateral en Tianjin, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Allí, el líder chino defendió la cercanía con Moscú, destacando que las relaciones entre China y Rusia “han resistido los cambios internacionales” y se sostienen en “cooperación estratégica y beneficios mutuos”.

Aunque China insiste en su papel de “neutralidad” en el conflicto de Ucrania, ha funcionado como un salvavidas diplomático y económico para el Kremlin, reforzando la imagen de un bloque alternativo frente a Occidente.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, arribó en tren a Pekín, fiel a su estilo, con traje negro y una amplia sonrisa, sumándose a la cumbre que refleja el acercamiento de potencias asiáticas a Moscú y Pekín.

Trump y la geopolítica en clave electoral

Estas acusaciones se producen apenas dos semanas después de la reunión histórica que Donald Trump mantuvo con Putin en Alaska, encuentro que no logró un acuerdo para frenar la guerra en Ucrania. Ahora, con la mirada puesta en las elecciones estadounidenses, sus críticas a Xi Jinping, Rusia y Corea del Norte refuerzan un discurso nacionalista que busca marcar distancia frente al gobierno de Biden.

