La tensión en Medio Oriente alcanzó un nuevo punto de ebullición este domingo tras una operación militar directa de los Estados Unidos en aguas del Golfo de Omán. El incidente, que involucró el ataque y captura de un buque de gran tonelaje, dinamitó las vías diplomáticas: Irán anunció que no enviará a su delegación a la ronda de negociaciones prevista en Pakistán.
Máxima tensión en Medio Oriente: Estados Unidos capturó un buque iraní y Teherán rompió el diálogo
Donald Trump confirmó interceptaron y atacaron un navío que intentaba romper el bloqueo naval. En represalia, Irán canceló su participación en la cumbre de paz
A través de sus redes sociales, el presidente estadounidense Donald Trump detalló la maniobra ejecutada por la Armada de su país contra el buque iraní Touska, una mole de 275 metros de eslora. Según el mandatario, el navío intentaba evadir el bloqueo impuesto por Washington a los puertos de la República Islámica.
"La tripulación iraní no respondió, así que nuestro buque de la Armada lo paró haciéndole un agujero en la sala de máquinas", relató Trump con su estilo directo. El presidente añadió que los marines tienen actualmente la embarcación bajo custodia y lanzó una advertencia: "Intentó pasar nuestro bloqueo naval y no le fue muy bien".
Teherán patea el tablero diplomático
La respuesta de Irán no se hizo esperar, aunque se trasladó al plano de las negociaciones regionales. El gobierno de Teherán confirmó oficialmente que no enviará a sus representantes a Islamabad para la ronda de conversaciones de paz en Pakistán.
La decisión de Irán responde al "bloqueo asfixiante" que Estados Unidos mantiene en el Estrecho de Ormuz, una vía vital para el comercio petrolero mundial. Desde el régimen persa señalaron que no existen condiciones para dialogar mientras se mantenga la agresión militar y el asedio económico en sus costas.
Un escenario de incertidumbre
La cancelación de la delegación iraní representa un duro golpe para los esfuerzos de mediación de Pakistán, que buscaba rebajar los decibeles de un conflicto que amenaza con escalar a una guerra abierta.
Por estas horas, la comunidad internacional observa con preocupación el Golfo de Omán. Mientras Estados Unidos refuerza su presencia militar para hacer cumplir el bloqueo, Irán parece decidido a resistir mediante la interrupción de la diplomacia y el desafío naval, dejando el tablero mundial en una situación de extrema fragilidad.