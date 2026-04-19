Máxima tensión en Medio Oriente: Estados Unidos capturó un buque iraní y Teherán rompió el diálogo

Irán anuncia la apertura total del estrecho de Ormuz

Teherán patea el tablero diplomático

La respuesta de Irán no se hizo esperar, aunque se trasladó al plano de las negociaciones regionales. El gobierno de Teherán confirmó oficialmente que no enviará a sus representantes a Islamabad para la ronda de conversaciones de paz en Pakistán.

La decisión de Irán responde al "bloqueo asfixiante" que Estados Unidos mantiene en el Estrecho de Ormuz, una vía vital para el comercio petrolero mundial. Desde el régimen persa señalaron que no existen condiciones para dialogar mientras se mantenga la agresión militar y el asedio económico en sus costas.

Un escenario de incertidumbre

La cancelación de la delegación iraní representa un duro golpe para los esfuerzos de mediación de Pakistán, que buscaba rebajar los decibeles de un conflicto que amenaza con escalar a una guerra abierta.

Por estas horas, la comunidad internacional observa con preocupación el Golfo de Omán. Mientras Estados Unidos refuerza su presencia militar para hacer cumplir el bloqueo, Irán parece decidido a resistir mediante la interrupción de la diplomacia y el desafío naval, dejando el tablero mundial en una situación de extrema fragilidad.