Un viaje de emergencia terminó de manera funesta en São Paulo, Brasil, durante la madrugada del viernes. Un vehículo médico perdió el control mientras circulaba por la concurrida Avenida Paes de Barros, ubicada en el barrio de Mooca. La ambulancia trasladaba de urgencia a una anciana de 82 años que cursaba un paro cardiorrespiratorio.
La intentaban salvar, pero todo salió mal: la ambulancia chocó y murió la paciente
Una ambulancia chocó contra un poste en São Paulo mientras trasladaba a una anciana. La paciente falleció tras el grave accidente de tránsito
El conductor desvió su camino repentinamente hacia la banquina. El rodado chocó de lleno contra un poste de luz en la vía pública. La parte frontal del transporte quedó completamente destruida por el fuerte golpe. Los cristales del parabrisas terminaron esparcidos por toda la vereda tras el violento accidente.
Trágico destino para la ambulancia
Los equipos de rescate llegaron al lugar rápidamente para auxiliar a las víctimas. Profesionales del servicio de emergencias atendieron a la paciente mayor allí mismo. Los médicos la derivaron de inmediato al Hospital João XXIII. Lamentablemente, la mujer falleció poco tiempo después de ingresar al centro de salud.
El personal de bomberos inspeccionó el interior del vehículo destrozado. Los rescatistas encontraron a una enfermera inconsciente entre los fierros retorcidos. La trabajadora de la salud recibió primeros auxilios en la calle. Una unidad móvil la trasladó luego al Hospital das Clínicas para una evaluación exhaustiva.
Heridos múltiples luego del siniestro
Otros ocupantes también sufrieron lesiones considerables por la colisión. Una mujer de 49 años viajaba como acompañante de la víctima fatal. La señora presentó fuertes dolores pélvicos durante el rescate. Los paramédicos la llevaron a la Unidad de Urgencias de Mooca para realizarle estudios pertinentes.
El chofer del transporte sanitario acusó un dolor abdominal agudo. Las autoridades lo derivaron a la Unidad de Urgencias de Sacomã. El suceso ocurrió alrededor de las 3:40 de la mañana, muy cerca de la calle Guia Lopes. Tres dotaciones de bomberos trabajaron intensamente durante varias horas para asegurar la zona metropolitana.