La intentaban salvar, pero todo salió mal: la ambulancia chocó y murió la paciente

brasil ambulancia El accidente dejó como saldo una víctima fatal.

El personal de bomberos inspeccionó el interior del vehículo destrozado. Los rescatistas encontraron a una enfermera inconsciente entre los fierros retorcidos. La trabajadora de la salud recibió primeros auxilios en la calle. Una unidad móvil la trasladó luego al Hospital das Clínicas para una evaluación exhaustiva.

Heridos múltiples luego del siniestro

Otros ocupantes también sufrieron lesiones considerables por la colisión. Una mujer de 49 años viajaba como acompañante de la víctima fatal. La señora presentó fuertes dolores pélvicos durante el rescate. Los paramédicos la llevaron a la Unidad de Urgencias de Mooca para realizarle estudios pertinentes.

El chofer del transporte sanitario acusó un dolor abdominal agudo. Las autoridades lo derivaron a la Unidad de Urgencias de Sacomã. El suceso ocurrió alrededor de las 3:40 de la mañana, muy cerca de la calle Guia Lopes. Tres dotaciones de bomberos trabajaron intensamente durante varias horas para asegurar la zona metropolitana.