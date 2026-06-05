Una pareja de influencers interrumpió su embarazo tras un diagnóstico de síndrome de down

De la ilusión al diagnóstico médico irreversible

Según relataron los propios protagonistas, la alarma se encendió durante los controles de rutina del segundo trimestre. Un primer cribado prenatal arrojó sospechas que obligaron a la pareja a someterse a una amniocentesis, un estudio invasivo de alta precisión. Semanas después, los resultados médicos fueron concluyentes: existía un 95% de probabilidades de que el feto presentara Síndrome de Down.

A partir de ese momento, la pareja inició un proceso que describieron como "emocionalmente devastador". Tras consultar con asesores genéticos, cardiólogos infantiles y terapeutas en su residencia de Nueva Jersey -estado donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal-, optaron por suspender la gestación.

Los argumentos esgrimidos por Ridgway para justificar la dolorosa determinación se centraron en las proyecciones de salud a largo plazo:

Complicaciones clínicas asociadas: la detección de posibles cardiopatías congénitas severas y patologías de desarrollo que requerían intervenciones quirúrgicas inmediatas al nacer.

la detección de posibles cardiopatías congénitas severas y patologías de desarrollo que requerían intervenciones quirúrgicas inmediatas al nacer. Falta de idoneidad familiar: la honesta y cruda admisión por parte de la pareja de no sentirse preparados a nivel psicológico ni logístico para afrontar las demandas de crianza de un niño con necesidades médicas complejas.

la honesta y cruda admisión por parte de la pareja de no sentirse preparados a nivel psicológico ni logístico para afrontar las demandas de crianza de un niño con necesidades médicas complejas. El impacto del trauma: el severo desgaste emocional sufrido especialmente por Ashley durante las semanas de incertidumbre médica.

"Esto ha sido extremadamente traumático para ambos. Tomamos una decisión imposible tras entender los escenarios de salud que se venían", argumentó Ridgway en su cuenta de X (ex Twitter), intentando poner en palabras un duelo que decidieron no transitar en silencio.

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El debate ético que traspasó las pantallas

La honestidad con la que los creadores de contenido manejaron la situación disparó una repercusión masiva e inmediata, acumulando millones de interacciones en pocas horas. La comunidad digital se polarizó de manera extrema, abriendo aristas de discusión que exceden por completo el caso particular de los influencers.

Por un lado, defensores de los derechos reproductivos y colectivos civiles respaldaron a la pareja, argumentando que se trata de una elección estrictamente privada, amparada por el marco legal vigente y fundamentada en el bienestar futuro de la estructura familiar.

Por el otro, las críticas no tardaron en tornarse hostiles. Diversas organizaciones de derechos de personas con discapacidad y miles de usuarios catalogaron la decisión de "egoísta" y "eugenésica". Quienes rechazaron la postura de los Ridgway sostienen que, en pleno año 2026, los avances sociales, educativos y terapéuticos permiten que las personas con Síndrome de Down alcancen altos niveles de autonomía y lleven vidas plenamente felices, por lo que consideran que el diagnóstico no justifica la interrupción de una vida.

La escalada de violencia virtual llegó a tal punto que el propio youtuber denunció haber recibido amenazas de muerte, comparaciones con regímenes totalitarios del pasado y un acoso sistemático en sus perfiles: "Es doloroso ver tanto odio dirigido a dos personas que en este momento lloran la pérdida de su hijo no nacido y que tuvieron que elegir el rumbo de sus vidas en una situación límite", concluyó Ridgway en un segundo comunicado.