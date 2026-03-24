Síndrome de Down: la historia de Anne, la adorada hija de Charles de Gaulle

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Fondation_AdG/status/1599083166253580288&partner=&hide_thread=false Qui était Anne de Gaulle, celle qui a donné son nom à notre fondation ?

#AnneDeGaulle est la benjamine du couple de Gaulle. Elle est née le 1er janvier 1928 à Trèves en Allemagne. Porteuse de Trisomie 21, ses parents ne se sont jamais séparés d’elle jusqu’à sa mort. pic.twitter.com/95moqjap2q — Fondation Anne de Gaulle (@Fondation_AdG) December 3, 2022

Desde el nacimiento de Anne, Charles y su esposa Yvonne decidieron que ella nunca sería apartada. Al contrario, se convirtió en el centro de la familia. El General se transformaba en su presencia. Se dice que era la única persona ante la cual de Gaulle bailaba, cantaba canciones infantiles y jugaba en el suelo, rompiendo toda formalidad.

En las cartas y diarios del militar, se refería a ella como "mi alegría". Solía decir que la presencia de Anne lo ayudaba a mantener los pies en la tierra y a recordar por qué luchaba: por un mundo donde incluso los más vulnerables tuvieran un lugar.

Se dice que, en momentos de extrema presión política, el General simplemente se retiraba a caminar de la mano con Anne por los jardines de su residencia en Colombey-les-Deux-Églises. Ese silencio compartido era su combustible para seguir adelante.

El legado: la Fundación Anne de Gaulle

Anne falleció de neumonía en 1948, cuando tenía tan solo 20 años, y lo hizo en brazos de su padre. Tras su muerte, el dolor del General fue profundo. En el cementerio, de Gaulle tomó la mano de su esposa y pronunció una frase que quedó grabada en la historia familiar: "Ahora, ella es como los demás".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Fondation_AdG/status/1775075944769663175&partner=&hide_thread=false [#Tousenbleu] En cette journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, la @Fondation_AdG se mobilise et arbore fièrement la couleur bleu. Symbole de calme et de réconfort, cette couleur permet à 1 personne sur 100 dans le monde d'être représenté au sein de notre société pic.twitter.com/rDpG3XJacu — Fondation Anne de Gaulle (@Fondation_AdG) April 2, 2024

El matrimonio fundó la Fundación Anne de Gaulle, una institución pionera dedicada a acoger a jóvenes con discapacidad intelectual sin recursos. En la actualidad, la fundación sigue operativa, y además el nombre de Anne incluso denomina a una terminal del aeropuerto Charles de Gaulle en París.