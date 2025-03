Bauti tiene Síndrome de Down y no es un "angelito especial", sino un niño como cualquier otro

Desde los 45 días de vida, Bauti asiste a terapias, y a los cuatro años comenzó la escuela regular, donde cursa actualmente quinto grado, rodeado de amigos que lo apoyan y lo desafían a superarse. "Como ustedes vean a su hijo, así lo va a mirar el resto de la sociedad", le dijo Silvia, su terapeuta, a Juliana, y esa frase quedó grabada en su corazón.

bauti sindrome de down.jpg Este viernes Bauti no asiste a su escuela y por eso su seño y compañeros le dejaron este mensaje. Gentileza

Porque Bauti no es un niño que "no puede". Todo lo contrario. Juega al fútbol, le encanta andar en moto con su papá y es fanático de los autos. En su barrio es conocido como el pequeño “escapista” porque desde muy chico le gustaba explorar cada rincón. Sus hermanos y amigos lo acompañan en sus aventuras y, como cualquier otro niño, también tiene sus momentos de enojo y discusión. "No es un angelito. Es peleador cuando se lo propone", insiste su mamá entre risas.

La burocracia y las autorizaciones de sus terapias por el Síndrome de Down, lo más tedioso

Lo realmente difícil de criar a un hijo con Síndrome de Down no es su condición, sino la burocracia que rodea cada trámite para conseguir terapias y apoyos escolares. "Es una lucha constante para que autoricen lo que él necesita", explica Juliana.

Bauti mendocino sd.jpg "Bauti llegó a nuestras vidas de sorpresa y aprendimos muchísimo", dijo Juliana Martínez. Gentileza

Por eso, en 2017, junto con otras mamás, fundó Creando Huellas, una asociación que comenzó enfocada en niños con Síndrome de Down pero que luego se amplió a otras discapacidades. Allí, brindan contención, información y apoyo a familias que atraviesan los mismos desafíos. "Nuestro mayor objetivo es acompañar cuando recién se enteran del diagnóstico de su hijo. Nadie debería sentirse solo en este camino", dice Juliana.

El Día Internacional del Síndrome de Down es una oportunidad para recordar que la inclusión no es un favor, sino un derecho.

“Bauti nos enseña cada día que no hay límites cuando se cuenta con amor, paciencia y oportunidades. Con él, cada día es una aventura, una lección y una oportunidad para construir un mundo más justo para todos”, cierra su mamá. Dónde informarse: [email protected] /@creandohuellas2017

“Un gol por la inclusión”, la actividad de este viernes en la Plaza Independencia

Con motivo de celebrarse el Día Internacional del Síndrome de Down tendrá lugar este viernes un campeonato de fútbol en la Plaza Independencia. Propone compartir, divertirse y celebrar la inclusión a través del deporte. Se invita a los participantes a llevar puestas medias disparejas.

En tanto, a las 17.30, en el Teatro Gabriela Mistral, Parque O'Higgins, Ciudad, se hará una tarde de convivencia, diversidad y diálogo. Será una jornada especial para disfrutar en familia.