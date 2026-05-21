Filosofía del karma: la ley budista que explica cómo tus decisiones crean la realidad que vivís cada día

karma, filosofia budista, arbol, imaginacion, direccion, sueños En la folosofía budista, el Karma es un principio universal de justicia y equilibrio a partir del cual todas las acciones (buenas o malas) tienen una consecuencia beneficiosas o no tanto. Fuente: ChatGPT.

Filosofía budista: el karma explica cómo tus decisiones crean la realidad que vivís cada día

El Karma sería una especie de juez, una energía invisible resultado de nuestros comportamientos y que va acumulando consecuencias según actuemos de una forma u otra y solo nosotros sabemos si eso nos traerá consecuencias buenas o malas. Para eso, la filosofía budista postuló uno de sus mejores escritos: las leyes del karma. Son doce, pero la segunda es una de las más importantes.

Algunas personas buscan mejorar su vida yendo de compras, de viaje, cambiándose de casa, de país, comprándose un auto, cambiando de trabajo y miles de otras formas, sin embargo, la segunda ley del karma dice que la buena vida se encuentra en algo que todo el mundo tiene y es muy simple, solo hay que pulirlo: la imaginación.

Todos somos capaces de hacer todo lo que nuestra mente sea capaz de imaginar, que quizá parezca ser ambicioso, pero cuando se cumple con esfuerzo y dedicación se puede comprobar. Por eso hay que ser partícipe de la vida, y eso implica creación.

niña, imaginacion, sueños, maleta El karma tiene doce leyes, la segunda dice que nada pasa por casualidad, así que deberás usar tus fortalezas y habilidades para lograr generar esa realidad que deseas. Fuente Canva

Es decir, hacer un gran trabajo para el desarrollo personal con disciplina, autocontrol, generosidad, agradecimiento, amor y reconciliación hará que nuestra imaginación se concrete siendo protagonistas de lo que queremos de nuestro mundo, en nuestra vida, ya que por el karma, todo lo que sembremos, lo cosecharemos. Sin antes imaginar hacia dónde queremos ir y estar, sería imposible vernos allí.