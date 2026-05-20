Tristeza en Los Tordos y en el rugby de Mendoza por el fallecimiento de Gabriel Bertranou

Las redes sociales del club despidieron a quien, entre otras funciones, fuera entrenador, acompañado por su amigo Ramiro Pontis, del equipo tricampeón del Regional del Oeste entre 2001 y 2003, para luego asumir en el seleccionado provincial junto al Tano José Luis Crivelli y conquistar el Campeonato Argentino en 2004, el único de toda la historia de la Unión local a nivel de mayores.

Todos los clubes de la provincia expresaron su pesar por la noticia e incluso la URC, en señal de respeto, suspendió el evento de presentación del Regional del Oeste previsto para este miércoles.

Bertranou, sinónimo de Los Tordos

El apellido Bertranou está íntimamente relacionado a la historia de Los Tordos y el legado de Gabriel seguirá vigente, no solo en sus hermanos, sino también en la segunda generación, entre ellos su sobrino Gonzalo, integrante de Los Pumas, y su hijo mayor Conrado, quien debutó en Primera División el año pasado e integró el equipo campeón del Veco Villegas M19.

703181519_18587656018053266_1239358810459688643_n Gabriel Bertranou y su hijo mayor Conrado.

"Los Tordos Rugby Club se encuentra de duelo por el fallecimiento del querido Gabriel Bertranou, ex Presidente, entrenador, jugador, árbitro, y sobre todo padre y amigo del Club", indicó la entidad del carril Urquiza.

"Acompañamos con profundo dolor, respeto y cariño a sus hermanos Rafael, Miguel y Verónica, a sus hijos Conrado y Lisandro, a sus amigos y a todos sus seres queridos en este doloroso momento", agregó