Escándalo en el rugby mundial: graves sanciones de World Rugby contra el seleccionado de Georgia

Las sanciones tienen carácter retroactivo, de modo que incluyen las suspensiones provisionales impuestas a todas las personas implicadas tras la imputación, y resultan en una suspensión total para todas las actividades relacionadas con el rugby.

"Este caso demuestra la importancia de contar con un programa antidopaje sólido. Nuestra investigación que se ha prolongado 4 años, ha permitido identificar la subversión del proceso de control y envía un mensaje claro de que tomamos muy en serio todas las cuestiones relacionadas con el dopaje y es un defensor inquebrantable del deporte limpio", dijo el Director Ejecutivo de World Rugby, Alan Gilpin.

El resumen completo de las sanciones de World Rugby

GRU-Sanctions-and-Summary-of-Anti-Doping-Rule-Violations

La investigación de World Rugby y WADA

La investigación paralela entre World Rugby y WADA se inció tras identificar irregularidades en muestras de orina previas al Mundial de Rugby 2023 jugado en Francia.

En la investigación a gran escala, la hipótesis de trabajo de World Rugby fue que las sustituciones de muestras de orina se llevaron a cabo para ocultar el uso de sustancias para mejorar el rendimiento, sin embargo, la exhaustiva investigación no ha revelado ninguna evidencia que respalde esto.

georgia 1 Merab Sharikadze fue sancionado por 11 años.

Paralelamente, existían evidencias creíbles respaldando las afirmaciones de los jugadores de que las sustituciones de muestras de orina se produjeron para ocultar el uso de sustancias que no mejoran el rendimiento (cannabis y tramadol).

Además de los cargos presentados contra los jugadores y el staff, World Rugby también encargó una investigación sobre las acciones de la Unión de Georgia para asegurar que cualquier implicación de la Unión fuera considerada y abordada. El informe detalla que no hay motivos para que la Unión de Georgia tenga que responder en virtud de lo ocurrido.

World Rugby presentó una acusación por inconducta contra la Unión de Georgia, la Unión aceptó la acusación y accedió a una sanción que incluye una multa económica junto con la obligación de aplicar un plan de acción con diversas reformas y medidas en su capacitación y educación antidopaje.

Georgia estará en el Mundial de Rugby 2027 en Australia y su Unión será anfitriona del Mundial M20 entre junio y julio de este año.