Después de la investigación antidopaje más extensa jamás realizada en el rugby internacional, World Rugby confirmó que 6 miembros del seleccionado de Georgia y un integrante del staff han sido sancionados por a sustitución de muestras de orina durante un periodo prolongado antes del Mundial de Rugby 2023.
Escándalo en el rugby mundial: graves sanciones de World Rugby contra el seleccionado de Georgia
World Rugby confirmó que miembros del seleccionado de Georgia han sido sancionados por la sustitución de muestras de orina antes del Mundial de Rugby 2023.
La sustitución de muestras ("manipulación o intento de manipulación") es una práctica prohibida por el Código de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y las reglas antidopaje de World Rugby.
Por eso se dieron a conocer las sanciones por Violación de las Reglas Antidopaje contra los jugadores Giorgi Chkoidze (6 años), Lasha Khmaladze (3 años), Merab Sharikadze (11 años), Miriani Modebadze (3 años), Otar Lashkhi (3 años), Lasha Lomidze (9 meses) y a la Dra. Nutsa Shamatava (9 años).
Las sanciones tienen carácter retroactivo, de modo que incluyen las suspensiones provisionales impuestas a todas las personas implicadas tras la imputación, y resultan en una suspensión total para todas las actividades relacionadas con el rugby.
"Este caso demuestra la importancia de contar con un programa antidopaje sólido. Nuestra investigación que se ha prolongado 4 años, ha permitido identificar la subversión del proceso de control y envía un mensaje claro de que tomamos muy en serio todas las cuestiones relacionadas con el dopaje y es un defensor inquebrantable del deporte limpio", dijo el Director Ejecutivo de World Rugby, Alan Gilpin.
El resumen completo de las sanciones de World Rugby
La investigación de World Rugby y WADA
La investigación paralela entre World Rugby y WADA se inció tras identificar irregularidades en muestras de orina previas al Mundial de Rugby 2023 jugado en Francia.
En la investigación a gran escala, la hipótesis de trabajo de World Rugby fue que las sustituciones de muestras de orina se llevaron a cabo para ocultar el uso de sustancias para mejorar el rendimiento, sin embargo, la exhaustiva investigación no ha revelado ninguna evidencia que respalde esto.
Paralelamente, existían evidencias creíbles respaldando las afirmaciones de los jugadores de que las sustituciones de muestras de orina se produjeron para ocultar el uso de sustancias que no mejoran el rendimiento (cannabis y tramadol).
Además de los cargos presentados contra los jugadores y el staff, World Rugby también encargó una investigación sobre las acciones de la Unión de Georgia para asegurar que cualquier implicación de la Unión fuera considerada y abordada. El informe detalla que no hay motivos para que la Unión de Georgia tenga que responder en virtud de lo ocurrido.
World Rugby presentó una acusación por inconducta contra la Unión de Georgia, la Unión aceptó la acusación y accedió a una sanción que incluye una multa económica junto con la obligación de aplicar un plan de acción con diversas reformas y medidas en su capacitación y educación antidopaje.
Georgia estará en el Mundial de Rugby 2027 en Australia y su Unión será anfitriona del Mundial M20 entre junio y julio de este año.