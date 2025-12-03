Tras el sorteo, Los Pumas ya tienen su hoja de ruta para el Mundial de Rugby 2027

Dirigido por Felipe Contepomi, el equipo argentino será cabeza de serie por ser el sexto del ranking mundial y eso le permitió evitar en su zona a las grandes potencias como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Inglaterra y Francia.

Men's Rugby World Cup 2027 Draw Dan Carter, leyenda de los All Blacks, y los internacionales australianos Tim Atkinson y Tim Horan, en el sorteo del Mundial de Rugby 2027.

Brett Robinson, presidente de World Rugby y ex internacional australiano; Dan Carter, leyenda de los All Blacks y dos veces campeón del Mundial de Rugby; James Slipper, ex capitán de los Wallabies y el australiano con más partidos internacionales; y Alicia Lucas, medallista de oro olímpica y ex estrella del seven australiano, fueron quienes participaron de la ceremonia.

La del 2027 será la undécima participación en un Mundial de Rugby para la Argentina, que participó de todas las que se llevaron a cabo desde la primera edición que fue en Nueva Zelanda, en 1987, donde justamente debutaron perdiendo con Fiji.

Official match ball - Men's Rugby World CUp 2027

En las últimas décadas Los Pumas se afianzaron como una de las potencias del rugby, ya que luego de superar la fase de grupos en solo una de las primeras cinco ediciones mundialistas, pudieron meterse en semis en tres de las siguientes cinco (2007, 2015 y 2023), mientras que en 2011 alcanzaron los cuartos de final y el único tropezón fue en 2019, donde cayeron en fase de grupos.

Aunque la programación de los partidos (sede, día y horario) será confirmada en febrero, se sabe que el Mundial de Rugby Australia 2027 se extenderá del 1 de octubre al 13 de noviembre y el partido inaugural será en Perth, con Australia como protagonista.

Los grupos del Mundial de Rugby 2027

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Hong Kong y Chile.

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Rumania y Georgia.

Grupo C: Argentina, Fiji, Canadá, España.

Grupo D: Irlanda, Escocia, Portugal, Uruguay.

Grupo E: Francia, Japón, Samoa y Estados Unidos.

Grupo F: Inglaterra, Gales, Zimbaue y Tonga.

El primer Mundial de Rugby con 24 selecciones

El Mundial de Rugby 2027 estrenará formato, ya que pasó a contar con 24 selecciones y los dos mejores de cada zona, además de los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final y a partir de allí será eliminación directa para conocer al nuevo campeón.

Los ganadores de los grupos A, B, C (el de Los Pumas) y D disputarán su partidos de octavos de final contra los mejores cuatro terceros, mientras que los ganadores de los grupos E y F lo harán contra los segundos del B y D. Los dos partidos restantes de octavos de final serán disputados entre los segundos de las zonas C vs F y los escoltas del A y E.

En cuartos de final habrá dos equipos que hayan clasificado segundos en su grupo y se enfrentarán a los líderes de las zonas E y F si estos ganan sus respectivos partidos de octavos.

Los Pumas en las anteriores ediciones del Mundial de Rugby

Nueva Zelanda 1987: fase de grupos

Inglaterra 1991: fase de grupos

Sudáfrica 1995: fase de grupos

Gales 1999: cuartos de final

Australia 2003: fase de grupos

Francia 2007: tercer puesto

Nueva Zelanda 2011: cuartos de final

Inglaterra 2015: cuarto puesto

Japón 2019: fase de grupos

Francia 2023: cuarto puesto

Mundial de Rugby: detalles de la venta de entradas

World Rugby confirmó cómo se llevará a cabo la preventa de entradas para el Mundial de Rugby 2027 para la que los fanáticos deberán completar un registro previo y así acceder al período exclusivo que comenzará el 18 de febrero de 2026 y se extenderá durante dos semanas.

Los aficionados deberán crear una cuenta antes del 16 de febrero a las 22:00 (hora argentina) para participar de la preventa que se habilitará el 17 de febrero a la misma hora y finalizará el 3 de marzo.

Las entradas se venderán por orden de llegada y exclusivamente a través del sitio oficial rugbyworldcup.com. Con más de 2,5 millones de tickets disponibles y los precios comenzarán desde los 26 dólares para la fase de grupos y con más de un millón de localidades por debajo de los 65 dólares.