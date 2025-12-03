¿Regresa Serena Williams? La situación viral que encendió a los fans en las redes sociales

En ese entonces declaró a la revista Vogue: "No me gusta la palabra retiro, prefiero pensar que estoy en una etapa de mi vida en la que tomando distancia del tenis puedo dedicarme a otras cosas que son importantes para mí". Y aunque nunca confirmó que había puesto fin a su carrera profesional, con 44 años su regreso suena a utopía.

No obstante, Adrian Bassett, vocero de la ITIA dio a conocer que Serena Williams se había registrado en el organismo de control de dopaje del deporte, lo que representa un primer paso fundamental para volver a la actividad. El portavoz del ente regulador expresó a The Associated Press: "Está en la lista y de vuelta en el grupo de pruebas".

La respuesta de Serena Williams

Con el objetivo de no causar falsas expectativas es que fue la misma tenista quien tuvo que salir a expresarse en las redes sociales para manifestar que, aunque nunca dijo específicamente que se despedía definitivamente de la actividad que marcó su vida, su regreso no era una realidad.

Serena Williams La publicación de Serena Williams para aclarar la situación.

"¡Dios mío, no voy a volver! Este incendio es una locura", escribió la multicampeona en su cuenta de la red social X, donde comparó cómo se expandió la noticia como si de un incendio forestal se tratara.

Y las redes sociales explotaron por el supuesto regreso de Serena Williams

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar; uno de los comentarios más ofuscados fue el del periodista Ben Rothenberg, quien había dado por cierta la información, pero luego tuvo que rectificarse.

Según su análisis hay dos motivos por los cuales la tenis estadounidense volvería al ruedo: la primera es por su probable incorporación al Salón de la Fama del Tenis Internacional en 2027; la segunda sería por su uso público del fármaco GLP-1 Zepbound, medicamento que Serena Williams promueve por ayudarla a perder peso.

Serena Williams Serena Williams promueve la utilización de un fármaco para bajar de peso.

Lo curioso es que el fármaco no ha sido prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje, sin embargo, quizás la precursora del medicamento quiera realizarse las pruebas pertinentes para saber si quienes lo consuman puedan tener consecuencias en el futuro; aunque la idea solo se trata de una suspicacia.

Serena Williams - Ben Rothenberg El periodista que dio por cierto el regreso de Serena Williams se permitió una reflexión sobre el tema.

Al darse a conocer la postura de la menor de las hermanas Williams es que el periodista actualizó su informe colocando el posteo de la tenista; sin embargo, reflexionó: "Realmente no hay ninguna razón por la cual una persona se inscribiría para la molestia de las pruebas de dopaje sin haber tenido la intención de competir nuevamente".