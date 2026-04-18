Cómo preparar un ambientador natural para traer el perfume de un bosque al hogar

bosque El aroma de un bosque es agradable y evoca bienestar.

En un bosque nos inunda una experiencia sensorial compleja con tierra húmeda, resina de pinos, maderas y musgos. Se trata de un perfume fresco, y penetrante que evoca a naturaleza pura. ¿Qué mejor que traer ese aroma al hogar?

Ingredientes

100 ml de agua destilada

30 ml de alcohol etíico.

10 gotas de aceite esencial de pino.

6 gotas de aceite esencial de cedro.

6 gotas de aceite esencial de eucalipto.

Frasco o recipiente con spray.

Limpia y desinfecta el recipiente que vas a utilizar. Vierte el alcohol, que será el fijador que ayuda a que el aroma dure más tiempo en el ambiente. Agrega los aceites esenciales que tengas en casa, mejor si usas los que están en la lista, pues así tu hogar será un auténtico bosque.

spray rociador Puedes usar un recipiente con spray o un frasco con varitas difusoras.

Incorpora el agua destilada, agita bien o revuelve para que los ingredientes se integren. Lo ideal es que el perfume reposa entre 24 y 48 horas. Una vez que haya pasado el tiempo, puedes rociar el ambiente, cortinas, sábanas, y cualquier textil. Agita antes de cada uso, ya que los aceites esenciales se separan naturalmente.