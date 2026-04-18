Cómo preparar un ambientador natural para traer el perfume de un bosque al hogar

Existen difusores comerciales con luces de colores que necesitan energía para poder funcionar, pero también hay opciones más naturales y que no implican un gasto energético extra. El beneficio de esto es que puedes personalizar la fragancia que tendrá tu hogar según tus gustos.
Manzana con canela, limón con naranja o tus esencias favoritas, puedes lograr las combinaciones que más te gustan. A continuación, te dejamos una guía para preparar una bruma inspirada en el aroma de los bosques.
En un bosque nos inunda una experiencia sensorial compleja con tierra húmeda, resina de pinos, maderas y musgos. Se trata de un perfume fresco, y penetrante que evoca a naturaleza pura. ¿Qué mejor que traer ese aroma al hogar?
Ingredientes
- 100 ml de agua destilada
- 30 ml de alcohol etíico.
- 10 gotas de aceite esencial de pino.
- 6 gotas de aceite esencial de cedro.
- 6 gotas de aceite esencial de eucalipto.
- Frasco o recipiente con spray.
Limpia y desinfecta el recipiente que vas a utilizar. Vierte el alcohol, que será el fijador que ayuda a que el aroma dure más tiempo en el ambiente. Agrega los aceites esenciales que tengas en casa, mejor si usas los que están en la lista, pues así tu hogar será un auténtico bosque.
Incorpora el agua destilada, agita bien o revuelve para que los ingredientes se integren. Lo ideal es que el perfume reposa entre 24 y 48 horas. Una vez que haya pasado el tiempo, puedes rociar el ambiente, cortinas, sábanas, y cualquier textil. Agita antes de cada uso, ya que los aceites esenciales se separan naturalmente.