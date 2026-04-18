El mes de nacimiento influye en la inteligencia de las personas: cuál es superior

cerebro Estas ventajas no están relacionadas con una mayor capacidad intelectual, sino con un desarrollo evolutivo algo más avanzado.

Las personas que nacen en estas fechas son las más inteligentes

Para comprender qué relación puede tener el mes de nacimiento con la inteligencia, hay que determinar primero qué es más analizado en niños dentro del contexto escolar, donde la edad relativa se hace notar más.

Este fenómeno ocurre porque, dentro de un mismo grado, los niños pueden tener hasta casi un año de diferencia entre sí. Cuando son más pequeños, ese tiempo representa una línea significativa en el desarrollo cognitivo, emocional y físico. Al inicio del ciclo, miles y miles de niños empiezan el primer grado de Educación Primaria. Algunos de ellos, los mayores, en unos meses cumplirán 7 años, mientras que los más jóvenes cumplirán 6 años.

niño en escuela (1) La edad relativa favorece a los niños nacidos en los primeros meses del año frente a quienes tienen una fecha de nacimiento hacia el final del calendario.

Es decir, un niño nacido en los primeros meses del año suele tener mayor madurez que uno nacido hacia el final, lo que puede reflejarse en su desempeño dentro del aula.

Sin embargo, muchas son las hipótesis respecto a este tema. Algunos defienden que la edad relativa produce diferencias en el rendimiento debido a su menor maduración. Por otro lado, el desarrollo cerebral es progresivo y la atención, la percepción o la memoria, y los procesos relacionados con el control y la autorregulación cognitiva se van adquiriendo poco a poco a medida que el niño crece y va aprendiendo.