La fecha de nacimiento, es decir, el mes, puede ser un factor fundamental en el rendimiento académico de las personas, especialmente durante la infancia. En realidad, no tiene nada que ver con la inteligencia en sí, sino con una razón muy particular: el efecto de la edad relativa.
El mes de nacimiento influye en la inteligencia de las personas: cuál es superior
La fecha de nacimiento puede ser un factor decisivo en el rendimiento académico de las personas, sobre todo de los niños por una razón muy particular
Parece extraño decir que si naciste en cierto mes sos más inteligente que una persona que nació en otro mes diferente. Pero esa fecha es la que marca una diferencia significativa en el desarrollo físico, emocional y cognitivo.
¿Cómo es posible? Pues gracias al concepto de la edad relativa. Para la neurociencia la explicación es la siguiente: aquellos que nacen en los primeros meses del año tienen una ventaja "superior" en comparación con los compañeros más jóvenes del mismo grupo, por ejemplo, del alumnado escolar de cierto curso.
Las personas que nacen en estas fechas son las más inteligentes
Para comprender qué relación puede tener el mes de nacimiento con la inteligencia, hay que determinar primero qué es más analizado en niños dentro del contexto escolar, donde la edad relativa se hace notar más.
Este fenómeno ocurre porque, dentro de un mismo grado, los niños pueden tener hasta casi un año de diferencia entre sí. Cuando son más pequeños, ese tiempo representa una línea significativa en el desarrollo cognitivo, emocional y físico. Al inicio del ciclo, miles y miles de niños empiezan el primer grado de Educación Primaria. Algunos de ellos, los mayores, en unos meses cumplirán 7 años, mientras que los más jóvenes cumplirán 6 años.
Es decir, un niño nacido en los primeros meses del año suele tener mayor madurez que uno nacido hacia el final, lo que puede reflejarse en su desempeño dentro del aula.
Sin embargo, muchas son las hipótesis respecto a este tema. Algunos defienden que la edad relativa produce diferencias en el rendimiento debido a su menor maduración. Por otro lado, el desarrollo cerebral es progresivo y la atención, la percepción o la memoria, y los procesos relacionados con el control y la autorregulación cognitiva se van adquiriendo poco a poco a medida que el niño crece y va aprendiendo.