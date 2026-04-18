Los días de frío de este otoño se acercan y el cambio será brusco y marcado, según indica el pronóstico del tiempo para Mendoza. Hasta el sábado las máximas se mantendrán elevadas, pero el domingo será un día gris, frío, ventoso y con tormentas, lluvias y lloviznas.
Pronóstico del tiempo: el frío se instala desde el domingo tras la llegada de un frente sur y lloviznas
Desde el domingo habrá un marcado descenso de temperaturas por un frente frío con fuertes ráfagas de viento sur, según el pronóstico del tiempo
Esto fue anunciado por el doctor en meteorología Maximiliano Viale, quien detalló que este sábado será un día agradable con una máxima superior a los 25 grados. Será la última jornada con calor de la semana para disfrutar de actividades al aire libre.
Para la jornada sabatina se espera otro día cálido con temperaturas que irán de los 14 grados de mínima a los 27 grados de máxima, según indicó el especialista a radio Nihuil.
El pronóstico del tiempo anticipa la llegada del frío
Desde la noche del sábado y el domingo ingresará un frente con viento sur que soplará a 20 o 30 kilómetros por hora, por lo que hará sentir.
La nubosidad irá en aumento y podrían registrarse tormentas primero en el norte de Mendoza, luego en el Sur, y luego podrían seguir las lluvias o lloviznas en diferentes puntos de Mendoza.
El domingo comenzará con una temperatura elevada que podría rondar los 18 grados, pero con el transcurso del día esta marca térmica caerá, y al revés de lo que ocurre siempre, la mínima se podría registrar durante la tarde, la cual rondará los 8 o 9 grados.
Este marcado descenso de temperatura se mantendrá durante el lunes, para cuando el termómetro tendrá muy poca amplitud térmica con un amanecer con 7 grados y una máxima de apenas 12 grados.
El pronóstico del tiempo también anticipa posibles nevadas débiles en la alta montaña durante la noche del sábado y madrugada del domingo.