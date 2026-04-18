Pronóstico del tiempo: el frío se instala desde el domingo tras la llegada de un frente sur y lloviznas

El pronóstico del tiempo anticipa la llegada del frío

Desde la noche del sábado y el domingo ingresará un frente con viento sur que soplará a 20 o 30 kilómetros por hora, por lo que hará sentir.

La nubosidad irá en aumento y podrían registrarse tormentas primero en el norte de Mendoza, luego en el Sur, y luego podrían seguir las lluvias o lloviznas en diferentes puntos de Mendoza.

El domingo comenzará con una temperatura elevada que podría rondar los 18 grados, pero con el transcurso del día esta marca térmica caerá, y al revés de lo que ocurre siempre, la mínima se podría registrar durante la tarde, la cual rondará los 8 o 9 grados.

Pronóstico del tiempo- otoño - frío -Mendoza (15).jpeg Desde la noche del sábado y madrugada del domingo ingresa un frente frío acompañado con lloviznas, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa. Foto: Axel Lloret / Diario UNO

Este marcado descenso de temperatura se mantendrá durante el lunes, para cuando el termómetro tendrá muy poca amplitud térmica con un amanecer con 7 grados y una máxima de apenas 12 grados.

El pronóstico del tiempo también anticipa posibles nevadas débiles en la alta montaña durante la noche del sábado y madrugada del domingo.