La niebla y la neblina en Mendoza provocaron poca visibilidad en rutas y accesos

Esto afectó zonas de Lavalle, el Valle de Uco, el Este, en el sur del Gran Mendoza y otras áreas más cercanas a la Ciudad. Varias personas reportaron la escasa visibilidad en las diferentes zonas y alertaron los cuidados al momento de manejar.

neblina niebla accesos 2 En Maipú la visibilidad estuvo afectada por bancos de niebla y neblina durante el amanecer de este miércoles. Foto: Paola Piquer/ Diario UNO

Esto se debe a la nubosidad baja que hay en Mendoza debido al ingreso de aire húmedo del norte y del este del país, lo que afecta a casi toda la provincia.

neblina niebla aeropuerto Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El pronóstico del tiempo para los próximos días

La nubosidad presente desde el lunes hace que las temperaturas mínimas no sean tan bajas. Este miércoles se registraron alrededor de 10 grados de mínima para el Gran Mendoza, aunque Las Catitas fue el lugar más frío con 0 grados.

Elizabeth Naranjo Tamayo advirtió que para hoy se mantendrá la nubosidad y que habrá un leve descenso de las temperaturas, ya que la máxima alcanzará los 16 grados.

Además, avanzará un frente frío de la Patagonia que traerá lluvias aisladas para la Zona Este y Sur de Mendoza, las cuales se pueden extender hasta el jueves en la madrugada y la parte de la mañana.