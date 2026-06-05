El pronóstico del tiempo marca que sigue la nubosidad por unos días más, con presencia de bancos de niebla o neblina en varias zonas de la provincia especialmente durante las mañanas. Además, bajará un poco la temperatura y se esperan lluvias aisladas.
Pronóstico del tiempo: se viene un descenso de temperatura además de posibles lluvias aisladas
Los bancos de niebla y neblina se mantienen en Mendoza, al igual que la nubosidad. El pronóstico del tiempo indicó que puede llover durante el fin de semana
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó que para este viernes sigue la abundante nubosidad, la alta humedad y la presencia de niebla o neblina en sectores de Lavalle, Las Heras, Valle de Uco, San Rafael y General Alvear durante el amanecer y parte de la mañana.
Para el resto del día, la especialista señaló que se espera un leve descenso de temperaturas y después de 11 grados de mínima la máxima llegaría a los 16 grados.
El pronóstico del tiempo para el fin de semana
Desde el sábado se espera que las temperaturas se mantengan o bajen un poco, ya que la máxima se mantendrá en 15 o 16 grados.
Elizabeth Naranjo Tamayo señaló que se mantiene la probabilidad de formación de bancos de niebla o neblina, y hacia la tarde noche podría haber lluvias aisladas.
Según el pronóstico del tiempo las lluvias aisladas pueden ocurrir en la Zona Este, en el Sur y en el oeste del Gran Mendoza durante la noche del sábado hasta la mañana del domingo.