Pronóstico del tiempo: se viene un descenso de temperatura además de posibles lluvias aisladas

Pronostico del tiempo - otoño - frío - Parque General San Martín - limpieza de hojas - higiene urbana El pronóstico del tiempo indica que puede haber lluvias aisladas en la noche del sábado y mañana del domingo. Imagen ilustrativa. Foto: Gentileza Celia Duek

El pronóstico del tiempo para el fin de semana

Desde el sábado se espera que las temperaturas se mantengan o bajen un poco, ya que la máxima se mantendrá en 15 o 16 grados.

Elizabeth Naranjo Tamayo señaló que se mantiene la probabilidad de formación de bancos de niebla o neblina, y hacia la tarde noche podría haber lluvias aisladas.

Según el pronóstico del tiempo las lluvias aisladas pueden ocurrir en la Zona Este, en el Sur y en el oeste del Gran Mendoza durante la noche del sábado hasta la mañana del domingo.