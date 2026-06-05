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Fin de semana

Pronóstico del tiempo: se viene un descenso de temperatura además de posibles lluvias aisladas

Los bancos de niebla y neblina se mantienen en Mendoza, al igual que la nubosidad. El pronóstico del tiempo indicó que puede llover durante el fin de semana

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El pronóstico del tiempo para el fin de semana anticipa máximas de 15 o 16 grados, nubosidad, niebla y posibles lluvias. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo para el fin de semana anticipa máximas de 15 o 16 grados, nubosidad, niebla y posibles lluvias. Imagen ilustrativa.

Foto: Gentileza Celia Duek

El pronóstico del tiempo marca que sigue la nubosidad por unos días más, con presencia de bancos de niebla o neblina en varias zonas de la provincia especialmente durante las mañanas. Además, bajará un poco la temperatura y se esperan lluvias aisladas.

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó que para este viernes sigue la abundante nubosidad, la alta humedad y la presencia de niebla o neblina en sectores de Lavalle, Las Heras, Valle de Uco, San Rafael y General Alvear durante el amanecer y parte de la mañana.

Para el resto del día, la especialista señaló que se espera un leve descenso de temperaturas y después de 11 grados de mínima la máxima llegaría a los 16 grados.

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El pron&oacute;stico del tiempo indica que puede haber lluvias aisladas en la noche del s&aacute;bado y ma&ntilde;ana del domingo. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo indica que puede haber lluvias aisladas en la noche del sábado y mañana del domingo. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo para el fin de semana

Desde el sábado se espera que las temperaturas se mantengan o bajen un poco, ya que la máxima se mantendrá en 15 o 16 grados.

Elizabeth Naranjo Tamayo señaló que se mantiene la probabilidad de formación de bancos de niebla o neblina, y hacia la tarde noche podría haber lluvias aisladas.

Según el pronóstico del tiempo las lluvias aisladas pueden ocurrir en la Zona Este, en el Sur y en el oeste del Gran Mendoza durante la noche del sábado hasta la mañana del domingo.

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