Pronóstico del tiempo: últimos días del otoño cálido antes de un cambio brusco de temperaturas

Desde este jueves hasta el sábado el pronóstico del tiempo indica que serán días muy agradables y para aprovechar actividades al aire libre. Pero el domingo esto cambia repentinamente tras el ingreso de un marcado frente frío que hará bajar la temperatura más de 10 grados.
Este jueves estará a pleno sol y con una máxima de 26 grados, según indicó a radio Nihuil Maximiliano Viale, doctor en meteorología, quien también advirtió sobre la formación de bancos de niebla en algunos sectores de la zona Este por la Ruta 7 a primera hora de hoy.
El viernes será un día muy parecido con un amanecer despejado con 14 grados de mínima y hacia la tarde 25 grados. Durante el día podría haber algo de nubes, pero sin chances de lluvias.
El sábado las temperaturas subirán un poco y el termómetro marcará 15 grados de mínima y 27 grados de máxima durante la tarde.
El pronóstico del tiempo anticipa la llegada del frío
La madrugada del domingo será clave para lo que comenzará desde ese día. Se espera que ingrese un frente frío marcado que hará caer drásticamente las temperaturas.
Para ese día la máxima alcanzará apenas 14 grados, un marcado descenso en comparación al sábado, por lo que el frío se hará sentir.
Además, Maximiliano Viale señaló que será un día gris más de tipo invernal, con lloviznas intermitentes y por sectores.
El pronóstico del tiempo anticipa que el aire frío se mantendrá la semana que viene. El lunes se espera 7 grados de mínima y 13 grados de máxima con lloviznas.