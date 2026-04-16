Inicio Sociedad Otoño
Otoño en Mendoza

Pronóstico del tiempo: últimos días del otoño cálido antes de un cambio brusco de temperaturas

Hasta el sábado los días serán muy agradables con máximas que rondarán los 25 grados, según el pronóstico del tiempo. El domingo ingresa un frente frío

Soledad Segade
Por Soledad Segade [email protected]
El domingo ingresa un frente frío y será un día gris, nublado y con lloviznas, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

El domingo ingresa un frente frío y será un día gris, nublado y con lloviznas, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Foto: Gentileza Celia Duek

Desde este jueves hasta el sábado el pronóstico del tiempo indica que serán días muy agradables y para aprovechar actividades al aire libre. Pero el domingo esto cambia repentinamente tras el ingreso de un marcado frente frío que hará bajar la temperatura más de 10 grados.

Este jueves estará a pleno sol y con una máxima de 26 grados, según indicó a radio Nihuil Maximiliano Viale, doctor en meteorología, quien también advirtió sobre la formación de bancos de niebla en algunos sectores de la zona Este por la Ruta 7 a primera hora de hoy.

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (29).jpeg
El pron&oacute;stico del tiempo anticipa d&iacute;as muy agradables hasta el s&aacute;bado. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo anticipa días muy agradables hasta el sábado. Imagen ilustrativa.

El viernes será un día muy parecido con un amanecer despejado con 14 grados de mínima y hacia la tarde 25 grados. Durante el día podría haber algo de nubes, pero sin chances de lluvias.

El sábado las temperaturas subirán un poco y el termómetro marcará 15 grados de mínima y 27 grados de máxima durante la tarde.

El pronóstico del tiempo anticipa la llegada del frío

La madrugada del domingo será clave para lo que comenzará desde ese día. Se espera que ingrese un frente frío marcado que hará caer drásticamente las temperaturas.

Para ese día la máxima alcanzará apenas 14 grados, un marcado descenso en comparación al sábado, por lo que el frío se hará sentir.

Pronostico del tiempo - otoño - frío - Parque General San Martín - limpieza de hojas - higiene urbana
Desde el domingo se instalan las bajas temperaturas de oto&ntilde;o, seg&uacute;n el pron&oacute;stico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Desde el domingo se instalan las bajas temperaturas de otoño, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Además, Maximiliano Viale señaló que será un día gris más de tipo invernal, con lloviznas intermitentes y por sectores.

El pronóstico del tiempo anticipa que el aire frío se mantendrá la semana que viene. El lunes se espera 7 grados de mínima y 13 grados de máxima con lloviznas.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar