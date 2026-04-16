Pronóstico del tiempo: últimos días del otoño cálido antes de un cambio brusco de temperaturas

El sábado las temperaturas subirán un poco y el termómetro marcará 15 grados de mínima y 27 grados de máxima durante la tarde.

El pronóstico del tiempo anticipa la llegada del frío

La madrugada del domingo será clave para lo que comenzará desde ese día. Se espera que ingrese un frente frío marcado que hará caer drásticamente las temperaturas.

Para ese día la máxima alcanzará apenas 14 grados, un marcado descenso en comparación al sábado, por lo que el frío se hará sentir.

Pronostico del tiempo - otoño - frío - Parque General San Martín - limpieza de hojas - higiene urbana Desde el domingo se instalan las bajas temperaturas de otoño, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa. Foto: Gentileza Celia Duek

Además, Maximiliano Viale señaló que será un día gris más de tipo invernal, con lloviznas intermitentes y por sectores.

El pronóstico del tiempo anticipa que el aire frío se mantendrá la semana que viene. El lunes se espera 7 grados de mínima y 13 grados de máxima con lloviznas.