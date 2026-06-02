El pronóstico del tiempo en Mendoza anuncia lluvia y mucha nubosidad

"Esta semana habrá abundante nubosidad. La temperatura estará dentro del promedio del mes de junio", adelantó la especialista. De acuerdo con el registro del SMN, las máximas rondarán entre los 17°C y 18°C hasta el viernes, con mínimas cercanas a los 8°C.

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Pronóstico del tiempo: el recorrido de las lluvias

El cambio de las condiciones no se dará de forma simultánea en todo el territorio. Naranjo Tamayo explicó que primero habrá "probabilidades de lluvias aisladas, sobre todo entre el miércoles y jueves sobre el Este y Sur provincial".

Sin embargo, el foco para el área más poblada de la provincia está puesto en los días de descanso, donde además se espera un descenso térmico con máximas que no superarían los 14°C. "Hacia el fin de semana, el sábado y domingo, se esperan los mayores acumulados de precipitación en el Gran Mendoza", detalló la meteoróloga.

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El fenómeno detrás del pronóstico del tiempo: ¿por qué llueve?

Para comprender este cambio de tiempo y la presencia constante de nubes grises en el cielo de Mendoza, la especialista detalló la dinámica atmosférica que afecta a la región en estos días.

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"Lo que sucede y el porqué de esta abundante nubosidad, es porque estamos bajo la influencia de un anticiclón que se encuentra sobre el Atlántico", detalló Naranjo Tamayo. Este sistema "precisamente genera vientos del Norte y Este, aportando humedad", concluyó la especialista, dejando en claro que el ingreso de esta masa húmeda será el responsable de que los mendocinos tengan un sábado y domingo ideales para quedarse en casa.