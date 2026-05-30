El pronóstico del tiempo en Mendoza indica temperaturas agradables durante el mediodía y la tarde en los últimos días del otoño. En tanto las mañanas y las noches serán más frías. El pronóstico extendido de Meteored muestra una semana estable, sin lluvias y con temperaturas que se mantendrán dentro de valores agradables para la época.
Pronóstico del tiempo: siguen las temperaturas agradables durante los últimos días de otoño
Este fin de semana las temperaturas rondarán los 20ºC de máxima durante las horas de sol. Mientras las mínimas no serán menores a 7ºC
El último fin de semana de mayo llegará con buenas condiciones para actividades al aire libre, con cielo despejado y días soleados.
Un cierre de mayo con tiempo estable
De acuerdo con el portal meteorológico Meteored, el sábado 30 de mayo será el día más cálido del período analizado, con una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 7°C. El cielo se presentará despejado durante gran parte de la jornada y los vientos serán leves a moderados.
El domingo 31 de mayo mantendrá condiciones similares. Se espera una máxima de 18°C y una mínima de 8°C, con algunas nubes pasajeras pero sin probabilidades de precipitaciones. Será un escenario ideal para quienes planeen realizar actividades recreativas o aprovechar los espacios al aire libre.
La amplitud térmica seguirá siendo una de las características más marcadas del tiempo mendocino.
El inicio de junio seguirá con tardes templadas
El comienzo de junio no mostrará grandes cambios. Para el lunes 1 de junio se prevé una máxima de 15°C y una mínima de 8°C, convirtiéndose en la jornada más fresca de la semana.
A partir del martes, los registros volverán a recuperarse levemente. Las máximas oscilarán entre los 16°C y los 18°C hasta el jueves, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 8°C y los 10°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no aparecen señales de fenómenos significativos.
En síntesis, el cambio de mes llegará con tiempo estable y temperaturas otoñales agradables. Una situación que contrasta con la proximidad del invierno y que permitirá extender, al menos por unos días más, las tardes templadas que vienen caracterizando el cierre de mayo.