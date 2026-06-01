El pronóstico del tiempo tiene buenas noticias para Mendoza: cuándo se registrarán jornadas de 20º

El arranque de la semana se presenta con un lunes y martes de características similares: algo grises y frescos. Las máximas se estancarán en los 17°C, con mínimas de 8°C y cielos mayormente nublados, sumado a la probabilidad de bancos de niebla durante las primeras horas del martes.

Sin embargo, la tendencia comenzará a revertirse a partir de la mitad de la semana. El miércoles, aunque la máxima se mantendrá en 17°C, el sol empezará a ganar protagonismo. Para el jueves, el termómetro dará un pequeño salto hasta los 18°C, y el viernes marcará la antesala del fin de semana con unos muy agradables 19°C de máxima y nubosidad en disminución.

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (39).jpeg Foto: Diario UNO / Martín Pravata

Pronóstico del tiempo: un fin de semana para aprovechar al máximo

La gran noticia llega para el sábado 6 y domingo 7. El pronóstico del tiempo anticipa un "veranito" otoñal, ideal para planificar paseos y actividades al aire libre: ambos días registrarán una temperatura máxima de 20°C y una mínima que también subirá, acomodándose en los 11°C, lo que garantiza mañanas menos rigurosas.

pronostico-del-tiempo

Además, el cielo estará con escasa nubosidad y buena presencia de sol. Un dato fundamental para la organización del fin de semana: las probabilidades de precipitaciones son completamente nulas (0%).

El pronóstico del tiempo, día por día

Lunes 1: Máxima 17° | Mínima 8° (Mayormente nublado).

Martes 2: Máxima 17° | Mínima 8° (Nublado / Neblina matinal).

Miércoles 3: Máxima 17° | Mínima 9° (Parcialmente nublado).

Jueves 4: Máxima 18° | Mínima 8° (Parcialmente nublado).

Viernes 5: Máxima 19° | Mínima 9° (Algo nublado).

Sábado 6: Máxima 20° | Mínima 11° (Algo nublado).

Domingo 7: Máxima 20° | Mínima 11° (Algo nublado).