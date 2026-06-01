Después de unos días donde el abrigo fue protagonista culpa del frío, el pronóstico del tiempo extendido en Mendoza trae un respiro y excelentes noticias para quienes disfrutan de las tardes templadas y la pasan bien cuando el calor está presente, sobre todo en otoño.
El pronóstico del tiempo tiene buenas noticias para Mendoza: cuándo se registrarán jornadas de 20º
Según el pronóstico del tiempo, Mendoza se prepara para recibir temperaturas de 20º, ideal para hacer actividades al aire libre
Según los datos del pronóstico del tiempo, Mendoza experimentará un paulatino pero firme ascenso en las temperaturas máximas durante los próximos días, coronando la semana con un sábado y domingo con condiciones inmejorables para realizar actividades al aire libre.
El arranque de la semana se presenta con un lunes y martes de características similares: algo grises y frescos. Las máximas se estancarán en los 17°C, con mínimas de 8°C y cielos mayormente nublados, sumado a la probabilidad de bancos de niebla durante las primeras horas del martes.
Sin embargo, la tendencia comenzará a revertirse a partir de la mitad de la semana. El miércoles, aunque la máxima se mantendrá en 17°C, el sol empezará a ganar protagonismo. Para el jueves, el termómetro dará un pequeño salto hasta los 18°C, y el viernes marcará la antesala del fin de semana con unos muy agradables 19°C de máxima y nubosidad en disminución.
Pronóstico del tiempo: un fin de semana para aprovechar al máximo
La gran noticia llega para el sábado 6 y domingo 7. El pronóstico del tiempo anticipa un "veranito" otoñal, ideal para planificar paseos y actividades al aire libre: ambos días registrarán una temperatura máxima de 20°C y una mínima que también subirá, acomodándose en los 11°C, lo que garantiza mañanas menos rigurosas.
Además, el cielo estará con escasa nubosidad y buena presencia de sol. Un dato fundamental para la organización del fin de semana: las probabilidades de precipitaciones son completamente nulas (0%).
El pronóstico del tiempo, día por día
- Lunes 1: Máxima 17° | Mínima 8° (Mayormente nublado).
- Martes 2: Máxima 17° | Mínima 8° (Nublado / Neblina matinal).
- Miércoles 3: Máxima 17° | Mínima 9° (Parcialmente nublado).
- Jueves 4: Máxima 18° | Mínima 8° (Parcialmente nublado).
- Viernes 5: Máxima 19° | Mínima 9° (Algo nublado).
- Sábado 6: Máxima 20° | Mínima 11° (Algo nublado).
- Domingo 7: Máxima 20° | Mínima 11° (Algo nublado).