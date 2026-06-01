Feriados 2026: cuándo falta para el próximo fin de semana largo en Argentina

Con la llegada de junio, muchos ya empiezan a mirar el calendario de feriados 2026 para organizar escapadas y descansos: la buena noticia es que antes de las vacaciones de invierno, habrá dos fines de semana largos, que permitirán realizar viajes cortos o disfrutar de unos días extra de descanso.
Además, el calendario oficial de feriados de 2026 contempla varios fines de semana largos durante el resto del año, incluyendo uno de cuatro días y otro de cuatro jornadas consecutivas en diciembre.
Feriados 2026: los dos fines de semana largos antes de las vacaciones de invierno
Junio
- Del sábado 13 al lunes 15 de junio
El descanso se producirá por el traslado del feriado correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que originalmente se conmemora el 17 de junio.
Será el primer fin de semana largo del invierno calendario y una oportunidad ideal para realizar una escapada de tres días.
Julio
- Del jueves 9 al domingo 12 de julio
Será uno de los descansos más extensos de la primera mitad del año.
El esquema combinará el feriado inamovible del Día de la Independencia, el jueves 9 de julio, con el feriado puente turístico del viernes 10 de julio.
De esta manera, habrá cuatro días consecutivos de descanso para quienes no deban trabajar durante el feriado puente.
Vacaciones de invierno en cada provincia: cómo quedarán
Una vez finalizado el fin de semana largo de julio comenzará el receso escolar de invierno, que este año volverá a implementarse de manera escalonada para evitar la concentración masiva de turistas en los principales destinos del país.
Provincias que tendrán vacaciones de invierno del 6 al 17 de julio
- Córdoba
- Entre Ríos
- Mendoza
- San Juan
- San Luis
- Santa Fe
Provincias que tendrán vacaciones de invierno del 13 al 24 de julio
- Catamarca
- Chubut
- Corrientes
- Formosa
- Jujuy
- La Pampa
- La Rioja
- Misiones
- Neuquén
- Río Negro
- Salta
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Tucumán
Provincias que tendrán vacaciones de invierno del 20 al 31 de julio
- Buenos Aires
- Ciudad de Buenos Aires
- Chaco
- Santiago del Estero
La distribución escalonada es una práctica habitual dentro del sistema educativo argentino y también busca favorecer la actividad turística durante toda la temporada invernal.
Todos los fines de semana largos que quedan en 2026
Junio
- Del sábado 13 al lunes 15 de junio.
Julio
- Del jueves 9 al domingo 12 de julio.
Agosto
- Del sábado 15 al lunes 17 de agosto.
- Por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Octubre
- Del sábado 10 al lunes 12 de octubre.
- Por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre.
- Por el Día de la Soberanía Nacional.
Diciembre
- Del sábado 5 al martes 8 de diciembre.
- Será el fin de semana largo más extenso de lo que resta del año gracias al día no laborable del lunes 7 y al feriado de la Inmaculada Concepción de María del martes 8.
Los feriados que quedan en 2026
Feriados inamovibles
- 20 de junio
- 9 de julio
- 8 de diciembre
- 25 de diciembre
Feriados trasladables
- 15 de junio (por el 17 de junio)
- 17 de agosto
- 12 de octubre
- 23 de noviembre (por el 20 de noviembre)
Días no laborables
- 10 de julio
- 7 de diciembre