El gobernador Alfredo Cornejo desarrollará este lunes 1 de junio una cargada agenda de trabajo en la ciudad de Londres. El objetivo central de la misión oficial -se informó desde el Ejecutivo- es exhibir el potencial de la provincia y atraer capitales extranjeros destinados al desarrollo de la matriz energética y minera local.
Nuevo viaje de Alfredo Cornejo en busca de inversores para Mendoza
El gobernador mantendrá este lunes una serie de encuentros clave con referentes de la Bolsa de Londres, fondos de inversión y gigantes de la industria energética
La actividad del mandatario que ya estuvo en Londres en febrero pasado comenzará formalmente a las 10 (hora de Londres) en el London Stock Exchange (la Bolsa de Valores de Londres).
Allí será recibido por Tom Attenborough, jefe de Desarrollo de Negocios Internacionales de Primary Markets, con quien analizará los mecanismos de acceso a los mercados de capitales globales y las ventajas competitivas que ofrece la provincia.
Ronda con los principales fondos de inversión
Al mediodía londinense, la atención se trasladará a la Residencia Oficial, donde a las 13 Cornejo disertará ante un grupo de gestoras de activos e inversores institucionales que operan en mercados emergentes. El encuentro, organizado en conjunto por la Cámara de Comercio Británico-Argentina (BACC) y Balanz, contará con la presencia de directivos de firmas de peso global como HSBC Asset, RBC BlueBay, Amundi, Pictet y Rokos Capital, entre otros.
El mandatario mendocino expondrá sobre la estabilidad institucional de la provincia, sus avances en desarrollo productivo y los proyectos en marcha en áreas clave como la energía y la minería.
La jornada en la capital británica concluirá a las 18.30 con un evento coorganizado por la BACC y el Energy Council. Esta reunión congregará a los principales jugadores del sector energético y financiero a nivel mundial.
Participarán representantes de corporaciones petroleras y comerciales de la talla de BP, Shell Trading, Petronas y Pan American Energy Group, así como directivos de la Bolsa de Metales de Londres (LME), Glencore, y entidades bancarias como BBVA y Standard Chartered.
Ante ellos, Mendoza desplegará su abanico de oportunidades para nuevas inversiones en infraestructura, hidrocarburos y la explotación de minerales críticos.
Con este viaje, Cornejo busca consolidar a Mendoza como un destino atractivo y previsible para los capitales de América Latina, apostando a que el fortalecimiento de los lazos con estos centros de decisión internacional se traduzca en inversiones productivas reales para la región.