Nuevo viaje de Alfredo Cornejo en busca de inversores para Mendoza

london stock exchange La sede de la Bolsa de Valores de Londres. Foto: Edison Group

Ronda con los principales fondos de inversión

Al mediodía londinense, la atención se trasladará a la Residencia Oficial, donde a las 13 Cornejo disertará ante un grupo de gestoras de activos e inversores institucionales que operan en mercados emergentes. El encuentro, organizado en conjunto por la Cámara de Comercio Británico-Argentina (BACC) y Balanz, contará con la presencia de directivos de firmas de peso global como HSBC Asset, RBC BlueBay, Amundi, Pictet y Rokos Capital, entre otros.

El mandatario mendocino expondrá sobre la estabilidad institucional de la provincia, sus avances en desarrollo productivo y los proyectos en marcha en áreas clave como la energía y la minería.

La jornada en la capital británica concluirá a las 18.30 con un evento coorganizado por la BACC y el Energy Council. Esta reunión congregará a los principales jugadores del sector energético y financiero a nivel mundial.

Participarán representantes de corporaciones petroleras y comerciales de la talla de BP, Shell Trading, Petronas y Pan American Energy Group, así como directivos de la Bolsa de Metales de Londres (LME), Glencore, y entidades bancarias como BBVA y Standard Chartered.

Ante ellos, Mendoza desplegará su abanico de oportunidades para nuevas inversiones en infraestructura, hidrocarburos y la explotación de minerales críticos.

Con este viaje, Cornejo busca consolidar a Mendoza como un destino atractivo y previsible para los capitales de América Latina, apostando a que el fortalecimiento de los lazos con estos centros de decisión internacional se traduzca en inversiones productivas reales para la región.