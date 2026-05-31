Javier Milei apeló a un antiguo reportaje a Hugo Chávez para criticar al kirchnerismo

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Según la Agencia Noticias Argentinas, el fuerte comentario del jefe de Estado fue sumado a la publicación original en la que un usuario afín al oficialismo vinculó las declaraciones históricas del dirigente caribeño con la retórica habitual de los referentes del kirchnerismo.

“Cuando escuchen este discurso por parte de los kirchneristas, recuerden cómo termino la historia en Venezuela”, decía de forma textual la advertencia lanzada por la cuenta denominada Escuela Austríaca de Economía, la cual fue retuiteada a los pocos minutos por el propio Milei para potenciar su alcance digital y fijar la postura del gobierno nacional ante sus seguidores.

Este tipo de movimientos en las plataformas virtuales forma parte de la estrategia comunicacional habitual del oficialismo, que utiliza el archivo histórico y los paralelismos internacionales para confrontar con las administraciones previas.

La comparación entre los postulados de la revolución bolivariana y el modelo económico del anterior gobierno local busca, según el entorno presidencial, alertar sobre las consecuencias a largo plazo de las políticas de fuerte intervención estatal y regulación de mercados.

La publicación generó una inmediata reacción en las redes, sumando miles de interacciones y reinstalando el debate en la agenda política sobre los modelos económicos en pugna.

Fuente: Noticias Argentinas