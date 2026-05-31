En plena cordillera de los Andes, un tren centenario continúa desafiando alturas extremas, pendientes imposibles y paisajes que parecen sacados de otro planeta. Se trata del Ferrocarril Central Andino, la histórica línea peruana que conecta Lima con la región montañosa del país a través de un recorrido de 500 kilómetros que incluye 69 túneles y 58 puentes.
El tren imposible de los Andes: atraviesa 69 túneles y 58 puentes hasta rozar los 5.000 metros de altura
El recorrido de este tren es considerado una de las travesías ferroviarias más extremas del planeta. La histórica obra del siglo XIX sorprende por su ingeniería
La travesía culmina en la estación Galera, ubicada a 4.781 metros sobre el nivel del mar, considerada la estación ferroviaria más alta de Sudamérica y una de las más elevadas del mundo.
La obra comenzó a construirse en 1870 bajo la dirección del ingeniero polaco Ernesto Malinowski, quien debió enfrentar una geografía extrema para atravesar la cordillera. Para lograrlo, el proyecto incorporó soluciones inéditas para la época, como zigzags ferroviarios y túneles en espiral, entre ellos el célebre túnel Balta.
Actualmente, el ferrocarril continúa operativo tanto para el transporte de carga como para recorridos turísticos especiales que se realizan durante fechas patrias y celebraciones religiosas en Perú.
Una experiencia única en tren entre cumbres nevadas con un problema: la falta de oxígeno
El recorrido es considerado por muchos viajeros como una de las aventuras ferroviarias más impactantes del planeta. A medida que el tren gana altura, los pasajeros atraviesan puentes colgantes, montañas nevadas y profundos valles andinos en un ascenso constante que supera los 4.600 metros.
Según destacan desde la administración del servicio, el viaje “va mucho más allá del confort y el lujo”, ya que la experiencia está centrada en el paisaje y en el valor histórico de la línea ferroviaria.
El especialista Juan José Ruiz explicó que este tipo de recorridos requieren “una cuidadosa planificación de las condiciones climáticas y de salud”, debido a los efectos del soroche o mal de altura que pueden aparecer a semejante altitud.
Durante 2026, los boletos del coche clásico cuestan 400 soles peruanos (alrededor de 165.930 pesos argentinos) para pasajeros nacionales y 600 para turistas extranjeros. En la categoría turística, las tarifas ascienden a 500 y 800 respectivamente, e incluyen alimentación, bar mirador y espectáculos de danzas típicas.
El trayecto completo entre Lima y Huancayo dura unas 14 horas. Además, la compañía dispone de oxígeno a bordo y asistencia médica especializada ante cualquier emergencia vinculada a la altura.