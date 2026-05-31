El tren imposible de los Andes: atraviesa 69 túneles y 58 puentes hasta rozar los 5.000 metros de altura

Ferrocarril Central del Perú (2) El tren en Perú que roza los 5.000 metros de altura. Foto: archivo

Actualmente, el ferrocarril continúa operativo tanto para el transporte de carga como para recorridos turísticos especiales que se realizan durante fechas patrias y celebraciones religiosas en Perú.

Una experiencia única en tren entre cumbres nevadas con un problema: la falta de oxígeno

El recorrido es considerado por muchos viajeros como una de las aventuras ferroviarias más impactantes del planeta. A medida que el tren gana altura, los pasajeros atraviesan puentes colgantes, montañas nevadas y profundos valles andinos en un ascenso constante que supera los 4.600 metros.

Según destacan desde la administración del servicio, el viaje “va mucho más allá del confort y el lujo”, ya que la experiencia está centrada en el paisaje y en el valor histórico de la línea ferroviaria.

Ferrocarril Transcontinental Brasil–Perú, (2) Viajar en tren, una experiencia increíble en cualquier parte del mundo. Imagen ilustrativa.

El especialista Juan José Ruiz explicó que este tipo de recorridos requieren “una cuidadosa planificación de las condiciones climáticas y de salud”, debido a los efectos del soroche o mal de altura que pueden aparecer a semejante altitud.

Durante 2026, los boletos del coche clásico cuestan 400 soles peruanos (alrededor de 165.930 pesos argentinos) para pasajeros nacionales y 600 para turistas extranjeros. En la categoría turística, las tarifas ascienden a 500 y 800 respectivamente, e incluyen alimentación, bar mirador y espectáculos de danzas típicas.

El trayecto completo entre Lima y Huancayo dura unas 14 horas. Además, la compañía dispone de oxígeno a bordo y asistencia médica especializada ante cualquier emergencia vinculada a la altura.