La plaga que nadie que quería y se transformó en un negocio que sacó a miles de mujeres de la pobreza

Isatou Ceesay creció viendo cómo ese desecho se multiplicaba hasta volverse parte del problema diario de su comunidad. Pero también vio otra cosa, vio manos que podían trabajar, mujeres que sabían crear, comunidades que solo necesitaban una oportunidad distinta para reorganizar lo que tenían enfrente. En lugar de esperar una solución externa, empezó a construir una desde lo pequeño, desde lo posible.

La idea no fue compleja, pero sí transformadora. Recolectar el plástico, limpiarlo, clasificarlo y darle una nueva forma. Con paciencia, con repetición, con aprendizaje colectivo. Las bolsas que antes flotaban en las calles empezaron a convertirse en tiras de material trenzado. Y esas tiras, en canastas, bolsos, objetos que ya no pertenecían al mundo de la basura, sino al de la utilidad y el trabajo digno.

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De basura a oportunidad: la historia de Isatou Ceesay y el reciclaje que cambió una comunidad

El proceso no solo cambió el paisaje físico, también cambió la economía de muchas mujeres. Lo que antes era un residuo sin valor se transformó en una fuente de ingresos, en independencia, en una forma de sostener hogares sin depender exclusivamente de sistemas que muchas veces no llegaban. El plástico dejó de ser un final y empezó a ser un comienzo repetido una y otra vez, en manos distintas, en historias distintas.

En creó en 1997 el Centro de Reciclaje de N’Jau, junto a otras mujeres de su comunidad, para enfrentar el problema de los residuos plásticos acumulados en las aldeas de Gambia. Con el tiempo, la iniciativa creció. Ya no era solo una respuesta al problema de residuos, sino una forma de pensar la relación entre las personas y lo que descartan.

Convirtió el plástico en una fuente de empleo femenino, ayudando a que muchas mujeres de su comunidad obtengan ingresos estables a través del trabajo artesanal con materiales reciclados. Según las fuentes, Isatou Ceesay ha logrado impactar a más de 11.000 personas directamente a través de su organización y proyectos de reciclaje comunitario.