El fiscal dijo que "en un 98%" los restos hallados son de Agostina

Asimismo, confió que hizo el anuncio “con dolor, con enorme dolor”, y consideró que “no hay peor situación que una desaparición, un duelo, un velorio eterno”.

Además, lanzó que la menor "fue asesinada en la casa del detenido”, Claudio Barrelier, quien por el momento negó cualquier vinculación en torno a la muerte de la adolescente de Agostina, cuyos restos fueron hallados en un descampado.

Sin embargo, y más allá de esta cuestión, el fiscal ratificó en rueda de prensa que “el sospechoso tiene antecedentes penales”, y que en un allanamiento de su vivienda “se encontraron pruebas de amplio valor”.