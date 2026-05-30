El fiscal Raúl Garzón afirmó esta tarde que se hallaron restos humanos que “en un 98% sean de Agostina”, en relación a la desaparición de la adolescente, que tuvo en vilo a toda la comunidad.
El fiscal dijo que "en un 98%" los restos hallados son de Agostina
El magistrado a cargo del caso de Agostina Vega, Raúl Garzón, dio detalles del caso que derivaron en la peor noticia, la muerte de la menor
“Ahora, esto debe confirmarlo la ciencia forense. Estamos frente a un homicidio, hay un detenido y es necesario evaluar otras circunstancias. A Agostina la buscamos en todo el país, no solo en Córdoba”, aseveró Garzón en rueda de prensa.
Asimismo, confió que hizo el anuncio “con dolor, con enorme dolor”, y consideró que “no hay peor situación que una desaparición, un duelo, un velorio eterno”.
Además, lanzó que la menor "fue asesinada en la casa del detenido”, Claudio Barrelier, quien por el momento negó cualquier vinculación en torno a la muerte de la adolescente de Agostina, cuyos restos fueron hallados en un descampado.
Sin embargo, y más allá de esta cuestión, el fiscal ratificó en rueda de prensa que “el sospechoso tiene antecedentes penales”, y que en un allanamiento de su vivienda “se encontraron pruebas de amplio valor”.