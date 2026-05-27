Un tren fantasma y estaciones olvidadas: el extraño turismo que crece entre locomotoras abandonadas

Lo que alguna vez fueron líneas ferroviarias clave para conectar regiones enteras hoy se transformó en una inesperada atracción para viajeros de todo el mundo. El llamado “turismo de cementerios ferroviarios” gana popularidad y convierte antiguos trenes abandonados en escenarios buscados por fotógrafos, exploradores urbanos y turistas atraídos por lugares cargados de nostalgia.
Uno de los casos más emblemáticos se encuentra en Bolivia, cerca de Uyuni, donde decenas de locomotoras y vagones permanecen abandonados desde hace más de un siglo. El lugar, conocido como el “Cementerio de Trenes”, se volvió una parada casi obligatoria para quienes recorren el salar más grande del planeta.
Las estructuras corroídas por el tiempo, el clima extremo y el abandono construyen una postal impactante que parece salida de una película postapocalíptica. El fenómeno también comenzó a expandirse hacia zonas rurales de Chile, Argentina y distintos puntos de Europa del Este, donde estaciones olvidadas y vías en desuso reciben cada vez más visitantes.
Nostalgia del tren, redes sociales y el desafío de preservar estos lugares
Más allá de la fotografía y la aventura, muchos viajeros encuentran en estos espacios una fuerte carga emocional. Los trenes abandonados aparecen como símbolos de épocas de crecimiento económico y pueblos que dependían casi exclusivamente del ferrocarril para subsistir, tal como publica el sitio Millas X el Mundo.
Entre hierros oxidados y grafitis, el recorrido ofrece una mezcla de historia, misterio y memoria colectiva. Las redes sociales también jugaron un papel clave en el crecimiento de esta tendencia. Imágenes de locomotoras detenidas en medio del desierto o estaciones cubiertas por vegetación suelen viralizarse rápidamente entre usuarios que buscan destinos distintos a los circuitos turísticos tradicionales.
Sin embargo, especialistas en patrimonio advierten que el aumento de visitantes también genera preocupación. Muchos de estos lugares carecen de protección oficial, mantenimiento o infraestructura adecuada, lo que incrementa los riesgos de vandalismo y deterioro.
Frente a esta situación, algunas comunidades comenzaron a impulsar recorridos guiados y proyectos de conservación con el objetivo de transformar estos espacios en museos al aire libre.
En un contexto donde el turismo apunta cada vez más a experiencias poco convencionales, los cementerios ferroviarios encontraron una nueva vida. Ya no transportan pasajeros, pero sí despiertan curiosidad, recuerdos y fascinación por un pasado que se resiste a desaparecer.