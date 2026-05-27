Un tren fantasma y estaciones olvidadas: el extraño turismo que crece entre locomotoras abandonadas

estaciones abandonadas Las estaciones de tren abandonadas, una tendencia turística que crece. Foto: gentileza

Nostalgia del tren, redes sociales y el desafío de preservar estos lugares

Más allá de la fotografía y la aventura, muchos viajeros encuentran en estos espacios una fuerte carga emocional. Los trenes abandonados aparecen como símbolos de épocas de crecimiento económico y pueblos que dependían casi exclusivamente del ferrocarril para subsistir, tal como publica el sitio Millas X el Mundo.

Entre hierros oxidados y grafitis, el recorrido ofrece una mezcla de historia, misterio y memoria colectiva. Las redes sociales también jugaron un papel clave en el crecimiento de esta tendencia. Imágenes de locomotoras detenidas en medio del desierto o estaciones cubiertas por vegetación suelen viralizarse rápidamente entre usuarios que buscan destinos distintos a los circuitos turísticos tradicionales.

abandono tren Las estaciones de tren abandonadas y un llamativo atractivo turístico. Foto: gentileza

Sin embargo, especialistas en patrimonio advierten que el aumento de visitantes también genera preocupación. Muchos de estos lugares carecen de protección oficial, mantenimiento o infraestructura adecuada, lo que incrementa los riesgos de vandalismo y deterioro.

Frente a esta situación, algunas comunidades comenzaron a impulsar recorridos guiados y proyectos de conservación con el objetivo de transformar estos espacios en museos al aire libre.

En un contexto donde el turismo apunta cada vez más a experiencias poco convencionales, los cementerios ferroviarios encontraron una nueva vida. Ya no transportan pasajeros, pero sí despiertan curiosidad, recuerdos y fascinación por un pasado que se resiste a desaparecer.