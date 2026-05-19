El tren nocturno que une provincias y estaciones clave de Argentina por $11.700 y resiste el paso del tiempo

El recorrido avanza durante toda la noche atravesando estaciones históricas como Campana, Zárate, Lima, San Pedro, Ramallo y San Nicolás. Muchas veces los andenes aparecen casi vacíos, iluminados apenas por algunas luces tenues, mientras el tren mantiene una marcha pausada que recuerda otra época del transporte argentino.

Un viaje nocturno en tren que sobrevive entre estaciones vacías y más de 7 horas de recorrido

Más allá de la experiencia ferroviaria, el dato que explica buena parte de su permanencia es económico. Los pasajes cuestan entre $11.700 y $16.800, dependiendo de si se elige clase Primera o Pullman. En un contexto donde viajar en micro o avión suele demandar presupuestos mucho más altos, el tren continúa siendo una de las opciones más accesibles para conectar Buenos Aires con Rosario.

Dentro de los coches, el ambiente se transforma con el correr de las horas. Algunos pasajeros intentan dormir durante el viaje nocturno; otros siguen atentos cada parada o pasan el tiempo en el coche comedor, uno de los espacios más concurridos durante la madrugada. Café, conversaciones breves y largas esperas forman parte de una rutina que combina necesidad y costumbre.

Argentina tren de pasajeros.jpg Viajar en tren, una opción siempre vigente en Argentina a pesar de la desaparición de muchos recorridos. Foto: archivo

El servicio llega a Rosario Norte a las 3:29, cuando gran parte de la ciudad todavía permanece dormida. No hay grandes ceremonias ni despliegues. Apenas el cierre silencioso de un trayecto que sigue funcionando contra la lógica de la velocidad y el recorte de servicios.

En medio de un sistema ferroviario mucho más reducido que décadas atrás, el tren Buenos Aires–Rosario conserva un rol que excede lo simbólico. Para muchos pasajeros representa la posibilidad concreta de viajar largas distancias a bajo costo. Y también la supervivencia de una manera de recorrer el país que, aunque lenta, todavía encuentra pasajeros dispuestos a sostenerla.