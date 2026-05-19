Casi a las 20, precisamente cuando el reloj marca las 19:55 y la actividad porteña empieza a bajar el ritmo, el tren parte desde Retiro rumbo a Rosario Norte. Lo hace sin velocidad ni urgencias: el trayecto demora cerca de 7 horas y media y atraviesa parte del corredor ferroviario más transitado de la Argentina, aunque con una lógica completamente distinta a la del transporte moderno.
El tren nocturno que une provincias y estaciones clave de Argentina por $11.700 y resiste el paso del tiempo
Muchos servicios de tren de larga distancia desaparecieron, pero este recorrido se mantiene activo como el trayecto regular de pasajeros más largo del país
Hoy, el servicio Buenos Aires–Rosario ocupa un lugar singular dentro del sistema ferroviario. Tras la suspensión de otros recorridos de larga distancia que llegaban hasta Córdoba, Tucumán y distintos puntos del interior, quedó como el viaje regular más extenso que todavía funciona para pasajeros.
El recorrido avanza durante toda la noche atravesando estaciones históricas como Campana, Zárate, Lima, San Pedro, Ramallo y San Nicolás. Muchas veces los andenes aparecen casi vacíos, iluminados apenas por algunas luces tenues, mientras el tren mantiene una marcha pausada que recuerda otra época del transporte argentino.
Un viaje nocturno en tren que sobrevive entre estaciones vacías y más de 7 horas de recorrido
Más allá de la experiencia ferroviaria, el dato que explica buena parte de su permanencia es económico. Los pasajes cuestan entre $11.700 y $16.800, dependiendo de si se elige clase Primera o Pullman. En un contexto donde viajar en micro o avión suele demandar presupuestos mucho más altos, el tren continúa siendo una de las opciones más accesibles para conectar Buenos Aires con Rosario.
Dentro de los coches, el ambiente se transforma con el correr de las horas. Algunos pasajeros intentan dormir durante el viaje nocturno; otros siguen atentos cada parada o pasan el tiempo en el coche comedor, uno de los espacios más concurridos durante la madrugada. Café, conversaciones breves y largas esperas forman parte de una rutina que combina necesidad y costumbre.
El servicio llega a Rosario Norte a las 3:29, cuando gran parte de la ciudad todavía permanece dormida. No hay grandes ceremonias ni despliegues. Apenas el cierre silencioso de un trayecto que sigue funcionando contra la lógica de la velocidad y el recorte de servicios.
En medio de un sistema ferroviario mucho más reducido que décadas atrás, el tren Buenos Aires–Rosario conserva un rol que excede lo simbólico. Para muchos pasajeros representa la posibilidad concreta de viajar largas distancias a bajo costo. Y también la supervivencia de una manera de recorrer el país que, aunque lenta, todavía encuentra pasajeros dispuestos a sostenerla.