En el corazón de América Latina, un proyecto de infraestructura marca un punto de inflexión en la forma de moverse dentro de las ciudades. Se trata del primer sistema de transporte público elevado impulsado con tecnología china en la región.
Los trenes, completamente eléctricos, buscan reducir emisiones y descongestionar el tránsito en zonas de alta densidad. Más que una obra de movilidad, el proyecto de China refleja la creciente presencia de soluciones urbanas sostenibles en ciudades que enfrentan desafíos históricos de transporte, contaminación y expansión urbana desordenada.
China construye el primer transporte público elevado en un país latino: 24 kilómetros, 16 estaciones y trenes 100% eléctricos
La Línea 1 del Metro de Bogotá se consolida como un proyecto clave de movilidad en América Latina, impulsado con participación y tecnología de China. Se trata de un sistema de transporte público elevado de aproximadamente 24 kilómetros y 16 estaciones, que conectará el suroccidente de la ciudad con el norte de la capital colombiana.
Con trenes 100% eléctricos, la obra busca reducir los tiempos de viaje, descongestionar las vías y modernizar el sistema de transporte urbano. Más allá de su impacto local, el proyecto refleja la creciente cooperación entre América Latina y China en el desarrollo de infraestructura a gran escala.
Cómo operará el Metro de Bogotá
Este medio de transporte está compuesto por:
- por unidades de 6 vagones, diseñadas para operar de manera continua en una red completamente automatizada.
- cada tren tendrá una capacidad aproximada de 1.800 pasajeros, lo que permite mover grandes volúmenes de usuarios en hora pico.
- las formaciones alcanzarán una longitud cercana a los 135 metros, con proporciones adaptadas a la infraestructura elevada del proyecto.
- su diseño incluye una altura aproximada de 3.90 metros y un ancho de 2.90 metros, optimizando estabilidad y flujo interno de pasajeros.
- el sistema operará con una velocidad promedio de 42.5 km/h, permitiendo reducir significativamente los tiempos de desplazamiento en la ciudad.
- La operación estará organizada con una frecuencia cercana a 140 segundos entre trenes, buscando alta continuidad en el servicio.