China construye el primer transporte público elevado en un país latino: 24 kilómetros, 16 estaciones y trenes 100% eléctricos

La Línea 1 del Metro de Bogotá se consolida como un proyecto clave de movilidad en América Latina, impulsado con participación y tecnología de China. Se trata de un sistema de transporte público elevado de aproximadamente 24 kilómetros y 16 estaciones, que conectará el suroccidente de la ciudad con el norte de la capital colombiana.

Con trenes 100% eléctricos, la obra busca reducir los tiempos de viaje, descongestionar las vías y modernizar el sistema de transporte urbano. Más allá de su impacto local, el proyecto refleja la creciente cooperación entre América Latina y China en el desarrollo de infraestructura a gran escala.

Línea 1 del Metro (2)

Cómo operará el Metro de Bogotá

Este medio de transporte está compuesto por:

por unidades de 6 vagones, diseñadas para operar de manera continua en una red completamente automatizada.

cada tren tendrá una capacidad aproximada de 1.800 pasajeros, lo que permite mover grandes volúmenes de usuarios en hora pico.

tendrá una capacidad aproximada de 1.800 pasajeros, lo que permite mover grandes volúmenes de usuarios en hora pico. las formaciones alcanzarán una longitud cercana a los 135 metros, con proporciones adaptadas a la infraestructura elevada del proyecto.

su diseño incluye una altura aproximada de 3.90 metros y un ancho de 2.90 metros, optimizando estabilidad y flujo interno de pasajeros.

el sistema operará con una velocidad promedio de 42.5 km/h, permitiendo reducir significativamente los tiempos de desplazamiento en la ciudad.

La operación estará organizada con una frecuencia cercana a 140 segundos entre trenes, buscando alta continuidad en el servicio.