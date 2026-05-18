China supera a Estados Unidos con un hilo 10 veces más fuerte que el acero capaz de mover un autobús con 54 personas

Por varios años, este material desarrollado en China estuvo en fase de prueba dentro de laboratorios e investigaciones controladas, pero recientemente ha salido de ese entorno experimental para incorporarse al mundo de la construcción industrial.
Su resistencia es tan destacada que puede llegar a ser hasta diez veces más fuerte que el acero, lo que le otorga una fortaleza única en aplicaciones estructurales. Más allá del ámbito de la construcción, su uso se vuelve especialmente relevante en sectores estratégicos como el transporte, la energía y, de manera particular, en el desarrollo de vehículos eléctricos.
Tras dos décadas de desarrollo, China logra superar a Estados Unidos con un hilo 10 veces más fuerte que el acero capaz de mover un autobús con 54 personas
Se trata de una fibra de carbono de última generación conocida como T1200, que tras más de dos décadas de investigación en China finalmente ha sido presentada como un material listo para aplicaciones a gran escala. Este material solo destaca por su resistencia, sino también por su equilibrio entre ligereza y durabilidad, ya que puede reducir el peso de las estructuras hasta aproximadamente una cuarta parte.
El proceso de fabricación desarrollado combina distintas fases altamente precisas. En primer lugar, se realiza una etapa de oxidación a temperaturas de entre 200 y 300 grados. Posteriormente, el material atraviesa un proceso de carbonización que alcanza los 2.000 grados, lo que permite obtener una estructura interna extremadamente resistente y estable.
Los usos de este materia de construcción
La importancia de este material no radica únicamente en sus propiedades, sino en que China ha logrado escalar su producción industrial. Hasta ahora, materiales con características similares existían principalmente en entornos experimentales, pero su fabricación a gran escala resultaba compleja y costosa.
Actualmente alcanza hasta 100 toneladas anuales, lo que permite su incorporación real en cadenas de producción y sectores tecnológicos avanzados. Es así que China pasa a ser el primer país en producir en masa la fibra de carbono T1200.
Las aplicaciones de este material creado por China son
- Puede utilizarse en el chasis, la carrocería y componentes estructurales de vehículos en el ámbito de la construcción automotriz, reduciendo el peso total y mejorando la eficiencia sin comprometer la seguridad.
- Es especialmente útil en aeronaves, drones y posibles coches voladores, donde la reducción de peso es clave para mejorar la autonomía, el rendimiento y el consumo energético.
- Puede integrarse en estructuras de baterías o contenedores de energía, aportando resistencia y ligereza en dispositivos eléctricos y sistemas avanzados.
- Su alta resistencia y bajo peso la hacen ideal para satélites, cohetes y equipos de exploración espacial.
- Se usa en bicicletas, raquetas, cascos y otros equipos deportivos donde la ligereza y la resistencia son fundamentales.
- Puede aplicarse en refuerzos estructurales de edificios, puentes y elementos de construcción civil que requieren alta durabilidad.